POTROŠAČKO LUDILO IZ PERSPEKTIVE TRGOVACA: Evo što sve jadni ljudi doživljavaju od nervoznih kupaca pred Božić

Nije njihova krivnja što ste se vi sjetili kupovati u posljednji tren, imajte razumijevanja za ljude koji samo rade svoj posao

Potrošačko ludilo u vrijeme blagdana doseže svoj vrhunac. Gužve u trgovinama, nervozni kupci, užurbana kupovina u zadnji tren… Jednom riječju – kaos. Ljudi uoči Božića kao da izgube razum. No, jeste li se ikad zapitali kako je ljudima koji vas takve moraju usluživati i smješkati se dok se pred blagajnom gomilaju redovi do ulaznih vrata?

Nekoliko zaposlenika vodećih britanskih i američkih trgovina za Metro su ispričali koliko kaotična sezona darivanja uistinu može biti. Ovo su neka od najgorih iskustava s kojima su se suočili.

Tučnjava i potezanje pištolja

“Jednom sam gledao kako se kupci doslovno tuku za šačicu peršina u Tescu.”

“Radio sam u Tescu i tip je povukao pištolj na mene jer sam intervenirao u redu između njega i drugoga kupca. Moja je instinktivna reakcija bila: ‘Ne možete to unijeti ovamo, ovdje ima obitelji.’ Zbunjeno me gledao, pogledao u pištolj, spremio ga u jaknu i izašao iz trgovine. Razlog njegova bijesa bio je taj što smo imali goste iz doma za starije osobe, koji su sa sobom poveli fotografa. On nije htio biti na fotografijama. Kada je izvadio pištolj, sinulo mi je zašto nije htio osvanuti na fotkama.”

Uhođenje usred noći i teške riječi

“Radila sam u trgovini igračaka u vrijeme Božića kada su glavni hit bili Teletubbiesi. Ljudi su slijedili dostavni kamion do parkirališta usred noći i pokušavali uzeti kutije s igračkama od vozača.”

“Netko mi je rekao neka se je*em jer nam je u trgovini ponestalo mrkve.”

Ljudi misle da su trgovci krivi za sve

“Popisivala sam artikle kojima istječe rok trajanja i stavljala na njih popust. Žena s dvoje djece uhodila me po trgovini, imali su dvoja ili troja kolica krcata sniženom robom. Ne bi bilo toliko strašno da mi nisu počeli donositi artikle kojima nije istjecao rok trajanja da ih snizim. Bili su prilično bezobrazni kada sam odbila. Kasnije sam doznala da su oni zapravo kupovali stvari koje su poslije prodavali u svojoj trgovini po vjerojatno triput višim cijenama.”

“Radila sam u trgovini igračaka u vrijeme Božića kada mi je jedna žena dovela svoje dijete da ga pričuvam dok ona skokne u Tesco. Netko drugi je došao vratiti igračku koja nije radila i optužio me da sam uništila Božić njegovu djetetu. Pokušavala sam mu objasniti kako to nije osobno moja krivnja.”

‘Najdraži’ su im oni koji kupuju u zadnji čas

“Radila sam šest godina u Sainsburyju i uoči svakoga Božića bi bez greške uletio neki kupac u trgovinu 10 minuta prije zatvaranja i vikao jer nemamo više purice ili zamrznutoga povrća. Kao da je moja krivnja što se on sjetio kupovati u posljednji tren.”

“Radim u Morrisonsu. Za jedan Božić kupac se onesvijestio u trgovini. Imao je srčani udar i odmah smo pozvali Hitnu pomoć. Dok je čovjek umirao na podu, ljudi su se žalili kako ne mogu proći do povrća koje im treba jer im čovjek na samrti leži na putu.”