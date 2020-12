POTRGAN HIMEN NIJE DOKAZ SPOLNOG ODNOSA?! Djevojke u panici zovu liječnike: ‘Ne znam što da radim. Bespomoćna sam…’

U sklopu borbe protiv islamizma francuska vlada namjerava zakonom zabraniti izdavanje certifikata o djevičanstvu. Aktivistice za prava žena smatraju da će to biti kontraproduktivno, javlja Deutsche Welle.

“Certifikat nije za mene, to je stvarno za moju obitelj. Ne znam što činiti. Bespomoćna sam.“ To su izjave mladih muslimanskih žena koje trebaju certifikat o djevičanstvu kako bi zaštitile obiteljsku čast i vjeru roditelja, kaže dr. Ghada Hatem.

Ona je ginekologinja, babica i utemeljiteljica kuće za žene Maison des Femmes u Saint Denisu, predgrađu Pariza. Maison des Femmes je savjetovalište za žene koje su već bile žrtve nasilja.

Često se stvari odvijaju slično. „One nazovu u ordinacijama i mole izravni telefonski kontakt s liječnikom“, pripovijeda Ghada Hatem. „Odmah znam o čemu se radi i razgovaram s tim mladim ženama“, dodaje ona.

Prosječno tri puta mjesečno se Ghadi Hatem jave mlade muslimanske žene tražeći takvu potvrdu. Samo rijetki liječnici u Francuskoj stvarno obave pregled, tvrdi ova ginekologinja u razgovoru za DW. Certifikati se u pravilu izdaju bez pregleda.

“Virginity certificates?” Wow. Misogyny and patriarchy. Here it is. French anti-religious extremism bill would ban 'virginity certificates,' limit home schooling | TheHill https://t.co/IdCnk0objG

Testovi djevičanstva se po navodima Svjetske zdravstvene organizacije WHO prakticiraju još uvijek u više od 20 zemalja. Kod pregleda se pogleda ili opipa djevičnjak. Pritom po navodima WHO-a uopće ne može biti dokazano je li neka žena ili djevojka imala spolni odnos. Jer, pokidan djevičnjak nije „dokaz“ spolnog odnosa. A pregled predstavlja kršenje ljudskih prava, kaže WHO.

Amnesty International je glede toga još jasniji: „Takozvani testovi djevičanstva su krajnje diskriminirajući, oni krše pravo na dostojanstvo i tjelesnu i duševnu nepovredivost i predstavljaju kršenje međunarodnih odredaba o zabrani mučenja i drugih groznih, neljudskih i ponižavajućih postupaka“, kaže se u stajalištu ove organizacije objavljenom na internetu.

U listopadu 2018. su Ujedinjeni narodi pozvali sve zemlje članice da zabrane takve testove. Osim toga Ujedinjeni narodi su proveli informativnu kampanju protiv te štetne prakse i za jačanje prava žene na samoodređenje.

Prijedlog zakona za očuvanje „republikanskih načela“ u srijedu (9. prosinca) je potvrdila Vlada. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je najavio da bi se tim zakonom trebalo suprotstaviti radikalnom islamu i „separatizmu“.

Tekst prijedloga zakona je dopunjen odredbama protiv mržnje u online-medijima nakon ubojstva Samuela Patyja. Učitelj povijesti Paty je ubijen jer je u nastavi upotrijebio karikature Muhameda iz satiričnog časopisa Charlie Hebdo.

Jedno od težišta ovoga prijedloga zakona je jačanje prava žena borbom protiv diskriminacije kod pitanja nasljeđivanja, poligamije prisilne ženidbe i kroz zabranu testova djevičanstva.

Daljnji ciljevi prijedloga zakona su borba protiv širenja mržnje na internetu, obveza vjerske neutralnosti zaposlenika u javnim službama i obveza svakog društva koje zatraži državnu potporu da poštuje načela i vrijednosti Republike.

Marlène Schiappa, mjerodavna za državljanstvo u francuskom Ministarstvu unutarnjih poslova, naglasila je da zakon predviđa kazne za one koji zahtijevaju testove djevičanstva kao i za liječnike koji takve potvrde izdaju.

Francuska književnica i sociologinja Kaoutar Harchi smatra, međutim, pretjeranim zakonom zabraniti certifikate djevičanstva. Njih se ionako rijetko traži, kaže ona.

„To je strategija koja stigmatizira muslimansku manjinu“, smatra Harchi i dodaje: „Taj zakon želi kažnjavati liječnike koji provode testove djevičanstva. Ali, on krši načelo odvojenosti crkve i države, protivi se republikanskim vrijednostima i nacionalnom paktu.“

I liječnici, aktivistice za prava žena i feministice su sumnjičave prema zakonskom prijedlogu.

Doctors could be fined or banned for performing virginity tests on girls.

So unbelievably Based. Should be done here too. https://t.co/Xt5wkrXNhE

— Josh Dawson (@JoshNDawson76) December 10, 2020