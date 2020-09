Dok se svijet bori s razornom pandemijom koronavirusa, svi zajedno činimo premalo da bismo se pripremili za buduće, možda još pogubnije pandemije, upozorio je Odbor za nadzor i praćenje globalne spremnosti (GPMB), neovisno tijelo što su ga osnovale Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Svjetska banka.

U svojem zadnjem izvješću GPMB piše kako je pandemija koronavirusa pokazala u kolikoj je mjeri svijet bio nespreman za katastrofu ovakvih razmjera, unatoč brojnim prethodnim upozorenjima o tomu da su u budućnosti neizbježne slične pandemije.

“Pandemija covida-19 težak je i zahtjevan test pripravnosti svijeta na izbijanje globalnih bolesti i pandemije”, stoji u izvješću te se zaključuje da je učinjeno vrlo malo kada je posrijedi poziv što ga je ovo nadzorno tijelo uputilo u svojem prvom izvješću prošle godine, a prije izbijanja pandemije koronvirusa.

“Ako ne izvučemo pouke iz borbe protiv covida-19 i ne reagiramo na njih odgovarajućim načinima i potezima, iduća bi pandemija, a bez sumnje će se pojaviti, biti još pogubnija”, upozorava GPMB.

Gro Harlem Brundtland, supredsjedateljica GPMB-a i bivša šefica WHO-a je, tijekom virtualnog predstavljanja izvješća u ponedjeljak istaknula da je odbor još prije godinu dana upozoravao da je svijet loše pripremljen za suočavanje s pandemijom.

