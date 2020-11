POTPUNO BANALNA JEDNADŽBA POSVAĐALA TISUĆE LJUDI: Mislite da znate koliko je 6÷2(1+2)? E, pa…

Otkako je netko tweetnuo ovu (naoko) jednostavnu jednadžbu, odgovori i svađe ne prestaju. Naime, ako vam se čini da je rješenje zadatka 6÷2(1+2) čini banalno jednostavnim, garantiramo vam da čitava hrpa ljudi misli da ste u krivu.

Ako kažete da je odgovor 1 – vojska ljudi nazvat će vas idiotom.

Ako kažete da je odgovor 9 – bit ćete počašćeni istim nazivom, ali od strane druge vojske ljudi.

how smart are my oomfs pic.twitter.com/YVxtzhNx4c

— dev ᴺᴹ ᴬᴳ (@iambuterastann) November 13, 2020