POTPUNI STRANCI ODGLUMILI SU PROSIDBU U BARU DA BI DOBILI BESPLATNO PIĆE: Genijalna ideja ili grozna prevara?

Gosti bara čestitali su ‘sretnom paru’ i pljeskali, a njihovi prijatelji organizirali su veliku proslavu

Par potpuno nepoznatih ljudi udružilo je snage kako bi odglumili prosidbu u prepunom baru da bi tako dobili besplatna pića. Cijela ta situacija podijelila je korisnike Reddita.

U videu koji je podijeljen na “Trashy” forumu vidi se kako je muškarac odjeven u sivu majicu i bejzbolsku kapu kleknuo na jedno koljeno te je zaprosio djevojku, nakon čega su se oni poljubili.

Ostali gosti bara čestitali su im i pljeskali, a njihovi prijatelji organizirali su veliku proslavu. Također, osoblje bara pridružilo se je slavlju te su svima podijelili besplatno piće. No, izgleda kako ih je “sretni par” s prijateljima ustvari prevario, piše Mirror.

Besplatno piće cijelu noć

Naime, u opisu videa, koji je prvotno objavljen na TikToku, stoji: “Tako smo sinoć upoznali ovog tipa u Texas Liveu i s njim smo isplanirali lažnu prosidbu”.

“Ljudi koje nismo ni poznavali toliko su se razveselili zbog toga i to su učinili još zabavnijim. A ostatak noći dobivali smo besplatna pića”. No, neki korisnici foruma nisu se složili da je to tako loša ideja te su je nazvali “profesionalnim potezom”.

“Uljepšali su noć za sve u baru”, “Ok, to je napravio genije, netko tko ima IQ 200”, “Bio sam s ljudima koji su to činili. To je bila samo bezazlena zabava”, samo su neki od komentara.