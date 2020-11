Trinaestogodišnja djevojčica s Filipina prisilno se udala za 48-godišnjeg muškarca, a društvenim mrežama kruže mučne fotografije s vjenčanja. Na jednoj od njih farmer ljubi tinejdžericu u obraz, a na drugoj ju grli dok sjedi uz njega.

Djevojčica mladenka postala je peta žena Abdulrzaka Ampatuana u cjelodnevnom vjenčanju s islamskim vjerskim obredima. Sudeći prema fotografijama, farmer nije pokazao nimalo krivnje zbog braka s djevojčicom.

“Sretan sam što sam ju pronašao i što ćemo zajedno provoditi dane brinući se za moju djecu”, rekao je.

Shocking pictures show girl, 13, forced to marry man, 48, and will now have care for his children her age in Philippines – https://t.co/oIUzU7eGTA – pic.twitter.com/aDRTcaKAMa

