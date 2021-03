Želite li znati što haker vidi kada se s njime povežete putem besplatnoga WiFi-ja? Nakon ovih videa neće vam biti svejedno

Znate ono kada dođete u kafić ili kod frizera pa, da ne trošite mobilne podatke, spojite se na njihov WiFi i surfate internetom kao da ste kod svoje kuće? E, pa prilično smo uvjereni da to više nikad nećete raditi.

Ovaj čovjek je pokazao zastrašujuću količinu informacija do kojih bi haker mogao doći ako se s njime povežete putem javnoga WiFi-ja. Matthew Linkert iz Kanade objavio je video na TikToku koji prikazuje sve opasnosti dijeljenja previše informacija na javnoj mreži.

Testirao je na svom iPadu

“Želite li znati što haker vidi kada se s njime povežete putem besplatnoga WiFi-ja? Uspostavio sam lažnu WiFi pristupnu točku, odlučio sam je nazvati ‘Starbucks Free WiFi’. Sada ćemo se nju povezati s mojim iPadom”, govori tiktoker u sada već viralnoj snimci.

“I, evo, samo tako mi se pojavila stranica za prijavu. Unesem svoj e-mail i lozinku te pritisnem ‘connect’ – to je interna IP adresa moga iPada. Spustite se do ‘view log’ – proširio ga je nekoliko puta, ali to su moja e-pošta i zaporka”, objašnjava Linkert.

“Također možete postaviti stranice za poticanje preuzimanja ili čak unos telefonskih brojeva. Recimo da ste kliknuli taj gumb za preuzimanje – haker bi na stranicu mogao postaviti virus i, kada je otvorite, imati pristup cijelome računalu”, upozorava.

Predlaže uporabu VPN-a

Ako posjetite bilo koju mrežnu stranicu koja sadržava HTTP, ona će se odmah pojaviti, kaže Matthew i kao primjer ukucava Sveučilište Florida. Kao što vidite, stranica je označena kao nesigurna, što znači da njezin HTTP, ali i svaka slika i sve što radite u tom trenutku, pojave se ovdje.

Tiktoker preporučuje da budete posebno oprezni pri korištenju javnoga WiFi-ja te predlaže uporabu VPN-a kako biste se maksimalno zaštitili od hakerskih napada. Mattovi pratitelji bili su prilično izbezumljeni kada su vidjeli koliko informacija netko može pokupiti.

Jedan je komentirao: “Nikad više neću koristiti javni WiFi.” Drugi je napisao: “Zapanjen sam ovime. Hvala što si podijelio savjete.” Velik broj ljudi jednostavno je zaključio kako je sve to jako zastrašujuće, prenosi LADbible.