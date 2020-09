POSLOŽIO JE PRIORITETE: Mladoženja ponio laptop na vjenčanje i igrao igricu; mladenkina faca sve govori

Supruga se inače dobro nosi s njegovom opsesijom, no ovoga puta sve je otišlo predaleko

Mnogim frajerima teško se odvojiti od popularne igrice Football Manager u kojoj igrate kao trener nogometne momčadi i vodite je do pobjede. No, jedan je muškarac odveo svoju opsesiju na sasvim drugu razinu kada je izvadio laptop na vlastitom vjenčanju i počeo igrati igricu dok je žena sjedila do njega, piše LadBible.

Možda ste se zapitali zašto je uopće ponio laptop, a on se opravdao kako je planirao pustiti video o ljubavnoj priči njega i supruge. No, došlo je do tehničkih problema s prikazivanjem pa je 28-godišnjak iz Turske pronašao način da si skrati vrijeme.

“Organizatori su nam rekli da će im trebati 30 minuta da otklone problem pa sam nakon toga izvadio laptop i počeo igrati Football Manager, ali iz šale. Vjerujte mi, žena bi mi razbila laptop da se nisam šalio”, rekao je Burak.

Odigrao je jednu utakmicu kupa i jednu utakmicu lige, nakon čega je isključio laptop.

Mladić dodaje kako nije siguran sviđa li se supruzi njegova opsesija, ali dopušta mu da igra igrice pod jednim uvjetom – da uvijek nađe vremena za nju.