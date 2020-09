POSLJEDNJEM PORNO KINU NE MOŽE NIŠTA NI KORONA: ‘Dolaze uglavnom muškarci, neki imaju i 80 godina…’

Diskretno umetnuto između skupih stambenih zgrada i hotela, nedaleko od glavnog rimskog kolodvora, “Ambasciatori” nastavlja prikazivati retro pornografske filmove na zadovoljstvo svoje redovne klijentele.

Kad je Italija početkom ožujka proglasila nacionalnu karantenu, ni Ambasciatori nije bio pošteđen zatvaranja. Ali kad su ograničenja ukinuta, ova znamenitost za odrasle ponovo je otvorena uz poštivanje socijalne distance.

Izvana se kino reklamira jednostavnim natpisom “Cine”, ali unutra je crveni poster koji objašnjava sve – “Seksi filmovi, samo za odrasle”.

Rome's last 'Cinema Paradiso' of porn survived smut being available online, but will it survive Covid? "Rome's latest porn cinema, the "Ambasciatori", continues against all odds to show its "sexy" films from the 80s, to the delight of its customers." https://t.co/SO7ocsHJ7s

— Cinema-will-be-back Guru (@patrickvons) August 28, 2020