BAČENA PRIJE POTONUĆA TITANICA; Poruka u boci zbunila stručnjake: Autor je djevojčica (12), a napisana je rukom – što je još veći misterij

Netom prije potonuća Titanica s palube je u more bačena poruka u boci, a sada, 105 godina kasnije, ugledala je svjetlo dana. Kako piše The Sun, stručnjaci ostali šokirani porukom iz boce pronađenom na kanadskoj plaži.

Misteriozna poruka bačena je u ocean 13. travnja 1912. i nosi ime Mathilde Lefebvre, 12-godišnje putnice treće klase broda koji je 15. travnja 1912. potonuo na sjeveru Atlantskog oceana.

“Usred Atlantika bacam ovu bocu u more. Za par dana stižemo u New York. Ako itko nađe bocu neka se javi obitelji Lefebvre u Liévin”, stoji u sadržaju poruke iz boce.

Radi li se o spački?

Frederick Fleet, izvidničar na Titanicu je 14. travnja oko 23:40 uočio ledenjak neposredno pred brodom. Naredba prvog časnika Wiliama Murdocha bila je da se ledenjak zaobiđe, ali bilo je prekasno jer je ogromni putnički brod udario u ledenjak. Trup broda nije bio probijen ledenjakom nego ga je ledenjak udubio toliko da su se dijelovi oplate razdvojili te je morska voda kroz njih počela ulaziti u brod. Titanic je doživio potonuće 15. travnja u 2:20 sati, a najmanje je 1.500 osoba poginulo tijekom te tragedije. Spasilo se oko 710 ljudi.

Djevojčica Mathilde, njezino troje braće i sestara, kao i njihova majka Marie, nakon potonuća nisu ponovno viđeni. Nakon potonuća poruka 12-godišnjakinje pronađena je na plaži u Kanadi. Povjesničar Maxime Gohier kaže da bi boca mogla biti prvi artefakt s Titanica koji je ikada pronađen na američkoj obali. Sada znanstvenici istražuju misteriozni dokument ne bi li utvrdili je li pismo autentično ili se radi o spački.

“Više mogućnosti treba razmotriti, sve su one jednako zanimljive i ‘istinite’ na svoj način. Mathilde je mogla pismo napisati za vrijeme boravka na Titanicu, a mogao ju je i netko drugi napisati u njezino ime”, rekao je dr. Nicolas Beaudry sa Sveučilišta Quebec za The Sun te dodao da je pismo mogla biti “spačka osmišljena nedavno ili netom nakon tragedije”.

Poruka je napisana rukom – što je još veći misterij

Dr. Beaudry i njegovi kolege započeli su istraživanje artefakta nenametljivim metodama. “Oznake kalupa i alata na boci i kemijski sastav stakla u skladu su s tehnologijama korištenim u izradi ove vrste boca početkom 20. stoljeća. Čep od pluta i komad papira nabijeni u provrt boce dali su radiokarbonske datume koji se podudaraju s datumom na pismu – nismo datirali samo slovo, jer je metoda destruktivna. Dakle, još nismo uhvatili šaljivdžiju, ali to još uvijek ne isključuje podvalu. Stari papir lako je pronaći – primjerice, netko je mogao istrgnuti praznu stranicu stare knjige. No, pronaći stare boce i čepove nije lako, to je rijetkost”, rekao je znanstvenik.

Znanstvenici su zatim analizirali bi li boca uspjela doći s mjesta gdje je bačena do plaže u New Brunswicku. “Računalna simulacija pokazala je da bi ogromna većina plutača bačenih u sjeverni Atlantik 13. travnja 1912. slijedila Golfsku struju do europskih obala. Ipak, nekoliko pojedinačnih moglo je otići drugim putem pa završiti na sjevernoameričkoj obali. Premda nije potpuno moguće i to je malo vjerojatno, ali buduća istraživanja imaju za zadatak odrediti tu vjerojatnost”, dodao je dr. Beaudry.

Ono što povećava misterij poruke u boci jest činjenica da je pismo napisano rukom. Školarci iz Francuske u to vrijeme nisu učili pisanje rukom pa je moguće da ju je napisao netko drugi pa potpisao Mathilde. Beaudry kaže da će proširiti tim stručnjaka koji se bavi forenzičkom provjerom dokumenata.

‘Fascinantan komad povijesti’

Pronađeni artefakt istraživači će podvrgnuti daljnjim kemijskim analizama te će se napraviti i geomorfološka studija Zaljeva Fundi, gdje je poruka pronađena. Mathilde i njezina obitelj su Titanicom putovali prema New Yorku kako bi se opet vidjeli s ocem Franckom i četvero drugih braće i sestara. Franck Lefebvre bio je rudar iz Liévina, francuskog mjesta u departmanu Pas-de-Calais. On je iz Francuske otišao 1910. godine i živio je u saveznoj državi Iowi, u mjestu Mystic.

“Bez obzira na to je li pismo napisala Mathilde i bez obzira na to je li riječ o novijoj ili starijoj podvali, svakako se radi o fascinantnom komadu povijesti”, rekao je Beaudry. “Dirljiv je to podsjetnik na sudbinu 12-godišnje djevojčice, sudbinu njezine obitelji i sudbinu milijuna migranata koji su parobrodima prešli Atlantik. Na koncu, zanimljiv je to dokaz o tome koliko nas još uvijek fascinira potonuće Titanica, mitske tragedije 20. stoljeća.”

Franck je nakon potonuća Titanica potražio pomoć Crvenog križa, a vlasti tada otkrile da je ušao ilegalno u SAD pa su njega i djecu koja su bila s njim deportirali u Francusku tijekom kolovoza 1912. On je preminuo 1948. u Haillicourtu.

Preminuo je sa 77 godina.