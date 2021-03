Zanima vas kako izgleda cerviks maternice kada je proširen za porođaj? Ova simulacija to savršeno prikazuje

Sarah Pringle certificirana je medicinska sestra primalja koja podučava ljude na TikToku o svim stvarima vezanima uz zdravlje žena.

Ona izrađuje videozapise koji prikazuju sve, od mjesta na kojemu tampon sjedi u vama pa do toga što liječnici provjeravaju tijekom ginekološkog pregleda.

Iako svi Sarini videozapisi ostvaruju stotine tisuća pregleda – njezin nedavni, koji pokazuje kako izgleda cerviks maternice kada je proširen za porođaj, postao je megaviralan s više od 10 milijuna pregleda.

Dokaz da edukacija može biti zabavna

BuzzFeed je razgovarao sa Sarom, koja je rekla da je započela izrađivati TikTok videa sa svojom kćeri tijekom karantene prošle godine. Od tada je na svom profilu okupila više od 250.000 pratitelja.

“Shvatila sam da ljudi žele znati više o svom tijelu i zdravlju. To me dovelo do toga da objavljujem edukativne snimke o klasičnim procedurama, higijenskim proizvodima za žene i osnovama porođaja”, rekla je Pringle za spomenuti portal.

“Ljude jednostavno intrigira funkcioniranje tijela općenito, ali pogotovo ih zanima porođaj. Također je važno da ljudi znaju da su oni sami zaduženi za svoja tijela te da su sposobni donositi prave odluke o svom zdravlju. Edukacija ih osnažuje i pomaže im da se zalažu za sebe u zdravstvu. A edukacija zaista može biti zabavna”, zaključila je ova primalja.