"Snimali bismo svakakve video, ili bi me muškarci s kojima imam seks snimali ili bih dala jednom od mojih prijatelja da to snimi za nas. Kad me sretnu, stvarno su zabrinuti i to me čini tjeskobnom. Već budem i sama sramežljiva pa im moram reći da ne razmišljaju previše", ispričala je Violet koja svojim vrućim fotkama na Instagramu itekako podiže temperaturu...