'KRV, ZNOJ I SUZE' / Pornoglumica koja je izazvala skandal u hotelu orgijajući s 27 ljudi: 'Nisam lako zaradila lovu, taj gang-bang bio je...'

Pornozvijezda Lacey Amour (23) otkrila je koliko novca stvarno zarađuje prosječan OnlyFans kreator. Lacey je nedavno dospjela na naslovnice jer je bila među 28 ljudi koji su se prijavili u hotel u Newcastleu kako bi snimili pornofilm. Također je jednom bila otjerana iz Pariza zbog snimanja u blizini Eiffelova tornja. Lacey je rekla da mnogi misle da mogu otvoriti račun na OnlyFansu i preko noći zaraditi veliki novac - ali to nije slučaj. Rekla je da prosječna manekenka zapravo zarađuje samo oko 120 funti mjesečno. 'Prikazano je kao da možete odmah po učlanjenju u OnlyFans zaraditi 10.000 funti. To nije istina, zapravo postoji 1,2 milijuna kreatora na OnlyFansu, a prosječni kreator zarađuje 120 funti mjesečno", rekla je. Pornozvijezda je rekla da sada dobro zarađuje od stranice - ali to zahtijeva "krv, znoj i suze".