Pornografske internetske stranice na meti su kritika zbog optužbi za seksualno iskorištavanje. Pritisak na gigante porno-industrije raste no kritičari sumnjaju da je nešto zaista moguće promijeniti.

Milijuni korisnika interneta diljem svijeta svakodnevno posjećuju pornografske stranice, najviše muškarci. Ali samo mali broj njih zanima kako se zapravo ti filmovi snimaju. Stranice kao što su Pornhub, Redtube ili Xhamster sa stotinama tisuća video snimaka obećavaju brzo zadovoljstvo – i zataškavaju okolnosti pod kojima se oni snimaju i postavljaju na internet, javlja Deutsche Welle. Mnoge grupe razmatraju kako je moguće poboljšati sigurnost i zdravlje onih koji su uključeni u tu produkciju. Nakon više medijskih izvještaja, o toj temi se počelo više govoriti u javnosti.

Maloljetnička pornografija i prisilni seks

Veliki tekst kolumnista dnevnika New York Timesa, Nicholasa Kristofa, o sudbini maloljetnih osoba koje se mogu vidjeti na tim platformama, podigao je veliku prašinu u SAD. On piše da su neke osobe prisiljene na seks i da se zatim video snimci, protivno njihovoj volji objavljuju na internetu. Nakon što je 4. prosinca objavljen tekst “Djeca Pornhuba” (The Children of Pornhub) operateri te stranice su najavili da će brzo ukloniti milijune video snimaka.

Tvrde da video snimke još samo mogu objavljivati samo postojeći, registrirani korisnici. Kako se navodi, u ponudi na engleskom jeziku, kategorija “Teens” (tinejdžeri) dobila je kategoriju “18+”.

„Naše osnovne vrijednosti, kao što su inkluzija, sloboda izražavanja i privatna sfera” moguće su samo ako korisnici imaju povjerenja u našu platformu”, poručeno je iz Pornhuba. „Zato smo se uvijek iznova zalagali za brisanje ilegalnih sadržaja, snimaka koji nisu nastali uz obostranu suglasnost ili snimaka seksualnog zlostavljanja djece.”

Pritisak na platforme

Pornografije je bilo oduvijek samo je mijenjala medij – bakrorez iz 18. stoljeća

U tekstu magazina Vice online za njemačko govorno područje, govori se o problematičnim sadržajima na stranici Xhamster. Njeno sjedište je na Cipru, a u Njemačkoj ima milijune korisnika. Tu je također teško utvrditi pojavljuju li se osobe dobrovoljno na snimcima i jesu li dozvolili da se oni objave. Kritičari kažu da Xhamster premalo poduzima kako bi se utvrdilo da li je riječ o punoljetnim osobama.

Medijska izvješća nisu ostala bez posljedica: Visa i Mastercard su najavili prekid suradnje s Pornhubom. Onima koji žele koristiti premium-paket, bez reklama i s boljom rezolucijom sada je potrebna kriptovaluta. Prekid suradnje s platformom Xhamster najavila je švedska kompanija za online plaćanje Klarna. Glasnogovornik te kompanije je za novinsku agenciju DPA potvrdio da je ukinuta mogućnost momentalnog prebacivanja novca. Prvi je o tome pisao magazin „Spiegel”. Financijski pritisak postoji. Hoće li sada pojedini operateri imati lošu savjest?

Problem pornografije na internetu je izuzetno kompleksan, i zbog vrlo netransparentnih struktura operatera. Pornhub recimo pripada kompaniji Mindgeek, s preko tisuću zaposlenih, čije je sjedište u Luksemburgu. S desecima sličnih ponuda, u monopolističkom maniru, ona dnevno postiže više milijuna klikova. Mindgeek ne upravlja samo stranicama kao što su Pornhub ili YouPorn, koje su kao i Youtube zamišljene kao neka vrsta kataloga i na kojima se video snimci često i ilegalno objavljuju.

Pornografija – sloboda govora?

Kompanija je profitirala i od toga što već više od jednog desetljeća raste broj studija za produkciju koji su u financijskim neprilikama. Mindgeek je pokupovao te studije i omogućio da se katalog na internetu proširi i snimcima koji su rađeni u tim studijima. „To je kao kada bi Warner Brothers pripadao Pirate Bayu”, opisuje magazin Slate model kod kojeg proizvođač ne vodi računa o pirateriji, jer i ovako dobro zarađuje. Na kraju, kažu kritičari, ispaštaju prije svega glumci, jer su njihove naknade male i zato što jednostavno sebi ne mogu dopustiti javno govoriti o monopolistima i uvjetima u kojima rade.

Nejasno je što je najbolje poduzeti protiv te tržišne moći i produkcijskih okolnosti. Tako je recimo ljevičarski magazin New Republic kritizirao kolumnista NYT, Nicholasa Kristofa, što se nekritički poziva na Traffickinghub, inicijativu koja Pornhub u potpunosti želi ukinuti. Njezini osnivači su veliki protivnici pobačaja i poznati su po agresivnim izjavama na račun homoseksualaca, biseksualaca i transseksualaca.

Borci za zaštitu ljudskih prava iz Zaklade za elektronske granice (Electronic Frontier Foundation, EFF) poručuju da nije obaveza kompanije kao što su Visa i Mastercard da se bore protiv seksualnog iskorištavanja. To je stvar obrazovnog sustava, organizacija za zaštitu žrtava i, ako je potrebno, tužitelja. Borci za zaštitu ljudskih prava i pornografiju vide kao oblik izražavanja mišljenja na internetu – kriminalizacija izaziva stigmu i sramotu i ne predstavlja pravu pomoć.