PORNHUB IZBACIO REKLAMU KOJA JE SAVRŠENO SAŽELA SVA UPOZORENJA LIJEČNIKA: ‘Prestanite gurati ove stvari gdje im nije mjesto!’

Najpopularnija mrežna stranica za odrasle lansirala je novu kolekciju seksualnih igračaka, a usput i pokrenula kampanju kojom poziva korisnike da se prestanu samozadovoljavati voćem, povrćem i predmetima koji nisu namijenjeni za taj posao.

Reklama naslovljena “Not My Job” poručuje ljudima koji pronalaze kreativne načine za samozadovoljavanje kod kuće da prestanu to raditi s kućanskim predmetima i kupe odgovarajuću igračku za seks.

Video u kojemu su simbolično obradili hit Bloodhound Ganga “The Bad Touch” prikazuje krastavce, usisavače, električne četkice za zube i druge predmete koji svojom fizionomijom podsjećaju na seksualna pomagala.

Pomalo uznemiruje činjenica da su svi predmeti iz spota preuzeti iz priča iz stvarnoga života, od kojih su neke zahtijevale čak i medicinsku intervenciju.

“Zapravo smo napravili nevjerojatnu količinu istraživanja za ovaj projekt”, izjavio je za Wersm kreativni direktor Pornhuba David Martin Angelus.

