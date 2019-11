POMOGLA PRIJATELJICI I TAKO STVORILA PAKAO U VLASTITOM DOMU: ‘Primila sam njenu kćer pod krov i to je bila moja najveća greška’

‘Imam 43 godine i znam da moja prijateljica prolazi teško razdoblje, no ja sam vrlo blizu tome da u cijelu priču uključim socijalne službe, što doista ne želim’

‘Mislila sam da ću ponudom da prijateljičinu kćer udomim u svoju obitelj pomoći, no to se pokazalo velikom greškom’

Jedna je žena toliko očajna zbog svoje situacije da se obratila Deidre koja ima kolumnu u britanskom The Sunu kako bi joj pokušala pomoći s kompliciranom situacijom kod kuće.

Dijete rastavljenih roditelja

“Moja se prijateljica rastaje od svojeg supruga i ta situacija snažno utječe na njihovu 17-godišnju kćer. Ja sam je primila u svoj dom, no to mi se obilo o glavu. Ona se loše ponaša i zabušava u školi. Moje dvije kćeri su očajne i zahtijevaju da im se kaže zašto one moraju na nastavu, a ona ne. Također, mislim da mi krade novac iz torbe.

Imam 43 godine i znam da moja prijateljica prolazi teško razdoblje, no ja sam vrlo blizu tome da u cijelu priču uključim socijalne službe, što doista ne želim”, napisala je očajna žena.

‘To je nesretna djevojka’

Deidre odgovara: “Vaše je srce bilo na pravom mjestu, no radi se o nesretnoj djevojci koja tako pokazuje svoju tugu. No, morate misliti na svoju djecu.

Prije nego što kontaktirate socijalnu službu recite prijateljici što se događa. Može li ipak svoju kćer primiti natrag? Moguće je da se djevojka osjeća kao da ju je vlastita majka napustila”, odgovorila joj je Deidre.