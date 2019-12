POKLON ZA PAMĆENJE: Ove godine budite kreativni i poklonite mu iskustvo koje neće zaboraviti

Ako vam je putovanje u Las Vegas preskupo, zašto ne biste svom dragom omogućili doživljaj “grada koji nikad ne spava” u Zagrebu?

Pronalazak savršenog poklona za svog muškarca nije lak posao.

Znajući kako mu želite pokazati da vam je stalo do njega te da više od svega razumijete njegove skrivene želje, donosimo vam popis poklona koji će razoružati svakog muškarca. Ove godine razmišljajte izvan zadanih okvira te umjesto čarapa i džempera omogućite svome muškarcu iskustvo koje će pamtiti.

Avanturistički dan

Ako je vaš muškarac zaljubljenik u adrenalinske sportove te obožava aktivan odmor – avanturistički dan bit će idealan poklon. Platite mu dan u adrenalinskom parku gdje će se moći okušati u penjanju na stijene, raftingu, streličarstvu i sl.

Dobar izbor bit će i dan na karting stazi ili pak na jahanju daleko od gradske vreve. Bitno je da avanturistički dan bude odraz onoga što vaš muškarac voli, točnije onoga u čemu najviše uživa.

Masaža

Ne vole samo žene uživati u raznim tretmanima ljepote. Vaš muškarac sigurno se ne bi bunio kad biste mu poklonili masažu.

Sat vremena čistog uživanja potpuno bi ga riješio brige i stresa, a on bi vam bio i više nego zahvalan.

Igraća konzola

Ok, znamo da vas izluđuje to što pola dana provede igrajući igrice, ali to je još jedan dodatni razlog zbog kojeg bi igraća konzola bila odličan poklon. Prvi razlog je taj što od vas to nikada neće očekivati, a drugi je taj što vam moderne igraće konzole daju široku paletu mogućnosti. Uz konzolu kupite igrice koje se sviđaju i njemu i vama te kroz zabavu, ples i avanturu provedite mnoge kvalitetne vikende zajedno.

Pretplata za utakmice

Ako je vaš voljeni sportski fanatik te ne propušta priliku pogledati utakmicu svog voljenog tima, idealan poklon pronaći ćete u vidu godišnje ili polugodišnje pretplate.

Omogućit ćete mu jedinstveno iskustvo gledanja omiljenih utakmica uživo, a i vi ćete dobiti ekstra vrijeme za sebe.

Online tečaj

U današnje vrijeme teško je uskladiti posao i želje za dodatnim usavršavanjem. No baš iz tog razloga raste popularnost online tečajeva. Bilo da vaš partner, otac ili brat žele naučiti kuhati, dizajnirati ili samo znati više o astrofizici, uplatite mu tečaj na nekom od prestižnih sveučilišta ne biste li mu ostvarili dugo željeni san o usavršavanju.

Povratak u prošlost

Brkovi su se vratili na velika vrata, a mnogi mladi i urbani muškarci posvećuju posebnu pozornost svojoj kosi i bradi. Kupite mu poklon bon u jednoj od lokalnih brijačnica gdje će stručnjaci njegovu frizuru, ali i bradu dovesti do potpunog savršenstva.

Osim toga, vaš muškarac će se na taj način osjećati kao da je na trenutak skočio u vremeplov vrativši se u doba kada su brijačnice bile centar društvenog života.

Online zabava u kasinu

Ako vam je putovanje u Las Vegas preskupo, zašto ne biste svom dragom omogućili doživljaj “grada koji nikad ne spava” u vlastitom domu? Iskoristite paket dobrodošlice u online Arena Casinu gdje svaki novi igrač dobije 100% bonusa za prvu uplatu, plus 150 besplatnih vrtnji! Na primjer, ako uplatite 500 kuna, dobit ćete bonus od 500 kuna te odmah za igru imati ukupno 1000 kuna. Na taj način će vrijednost vašeg poklona u startu biti dvostruka!

Personalizirani pokloni

Ako pak želite da vaš poklon bude unikatan, a niste sami vješti u izrađivanju istih – imate sreće. Naime, danas na mnogo mjesta možete napraviti posebne gravure na upaljačima, privjescima za ključeve ili pak na čašama za viski.

Možda vaš muškarac neće iskusiti avanturu života, ali će zasigurno cijeniti pažljivo odabran unikatni poklon koji će pokazati koliko vam je stalo do njega.

Sadržaj napravljen u suradnji s Arena Casinom.