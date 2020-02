POHLEPNA MLADENKA SABLAZNILA SVIJET: ‘Neću se suzdržavati, samo mi dajte jeb*** novac! Zar vam ništa ne značim?!’

“Smijala sam mu se u lice, ali on je bio mrtav ozbiljan. Zar se šali? Zar sam ja neka drolja, neko smeće?”, pita se u svojoj online tiradi

Sumanute mladenke, ili kako ih već popularno nazivamo “bridezille”, iz dana u dan nastavljaju šokirati svijet, a u društvu u kojem se većina komunikacije odvija putem društvenih mreža, nije neuobičajeno da priče o njima obiđu svijet u ekspresnom roku.

Tako je do javnosti došla i priča o mladenki koja je putem Facebooka obavijestila svoje prijatelj i obitelj da otkazuje vjenčanje. Čak i oni koji je ne znaju, isprva su, čitajući njen status osjećali neku vrstu suosjećanja.

“Žao mi je što otkazujemo četiri dana prije vjenčanja, ali prekinuli smo zbog nekih nepomirivih razlika… Nakon sati i sati suza i psihičke iscrpljenosti donijela sam ovu odluku. Sat vremena nakon što objavim ovaj status obrisat ću Facebook. Društvene mreže su mi donijele samo negativnu energiju i paranoju”, započela je mladenka.

No uskoro je status poprimio malo drugačiji ton.

Nakon što je opisala bajkovitu ljubavnu priču nje i njenog, sada bivšeg, partnera, kazala je kako su odlučili imati jednako bajkovito vjenčanje koje bi ih koštalo oko 60.000 dolara (cca 406.000 kuna). Kako bi to ostvarili, tražili su od svakog gosta da im kao vjenčani poklon pošalje ček od 1500 dolara (oko 10.100 kuna).

Ova bridezilla u tome nije vidjela ništa neobično pa je u svom statusu počela pljuvati po svima koji su im javili da neće doći, a do tad su dobili samo 8 potvrda dolaska s čekovima na onu sumanutu cifru. Posebno su po nosu dobili roditelji njenog supruga i njena kuma koji su povukli svoje ponude od nekoliko tisuća dolara. Tu su krenuli problemi jer joj je nesuđeni suprug predložio da odu u Vegas i brzinski odrade vjenčanje za sitnu lovu.

“Smijala sam mu se u lice, ali on je bio mrtav ozbiljan. Zar se šali? Zar sam ja neka drolja, neko smeće?”, pita se u svojoj online tiradi.

“Nazvala sam svoju kumu da joj kažem što se događa, a umjesto suosjećanja rekla mi je bih se trebala držati budžeta kakav god da jest i da tražim previše. Kako netko, tko mi je obećao na tisuće MOJIH dolara, može povući takvu ponudu??? Zna da sam sanjala o ekstravagantnom vjenčanju. Samo sam htjela biti Kardashianka na jedan dan. Rekla sam joj da je prljava izlika za prijateljicu i poklopila slušalicu”, nastavlja.

Potom je poručila kako će naredna dva mjeseca provesti putujući po južnoj Americi i “oprala” sve one koje do tada nije.

“Moram se maknuti iz ovog užasnog društva. Koliko je bilo teško jeb*** pokloniti novac prijateljima? Jesam li vam uopće važna? Samo mi jeb*** dajte novac za vjenčanje. Neću ni uljepšavati. Neću glumiti da to nije ono što sam željela. Prevarili ste me i zabili mi nož u leđa. Zbogom. Vidimo se za dva mjeseca. I prijateljski podsjetnik za sve vas piz** Nemojte misliti da me posjedujete. Svih vas zmija se rješavam. Svoj život nastavljam sama, a u njega puštam samo one za koje znam da imaju dobre namjere”, zaključila je.

A evo i cijelog statusa.