POGLEDAJTE VIDEO! Ivan je skočio u hladnu Muru kako bi spasio lane. Kad su ga izvukli, nije disalo. Krenuli su mu davati prvu pomoć…

Zajedno sa svoja dva prijatelja, 21-godišnji Ivan Mezga spasio je lane od utapanja u Muri, a ne zaboravivši svoj čin i dalje zove lovočuvara kod kojeg je lane zbrinuto i raspituje se

Oko podneva 6. lipnja, 21-godišnji Ivan Mezga iz Slakovca krenuo je s prijateljima Karlom i Ivom na Muru kod Križovca. Uobičajeno druženje pretvorilo im se u nešto što će pamtiti cijeloga života.

“Kad smo stigli na Muru smjestili smo se uz obalu. Čuli smo zapomaganje, odnosno cvilež i šokirali se. Ugledali smo maleno lane koje se utapa u dubokoj, hladnoj i muljevitoj vodi. Nije nam dugo trebalo da se priberemo i shvatimo da mu moramo pomoći. U onom trenutku prvo što smo učinili je pretražili na YouTubeu video ‘glasanje srne’. Pustili smo taj glasovni video, a lane je doista to čulo i krenulo je polako prema nama. Tada sam odlučio skočiti u vodu po lane, bez razmišljanja. U trenu kad sam zagazio, odmah sam propao u mulj do koljena. No, nisam oklijevao, bilo je teško plivati, usporavao me mulj i drva koja su se nalazila u vodi. Kad sam konačno doplivao do laneta, osjetio sam olakšanje, iako mi je i dalje fizički bilo teško. Taj osjećaj ne mogu opisati riječima. S njim sam plivao do obale, pokušavao sam mu glavu držati cijelo vrijeme iznad vode”, ispričao je Ivan detalje svog herojskog čina za e-Međimurje.

U blizini obale u pomoć mu je priskočio prijatelj Karlo. No, akcija spašavanja ipak je uzela jednu žrtvu. Tek nakon nekoliko sati Karlo je shvatio da mu je mobitel pao u rijeku. Poslije ga nisu pronašli. No, lane je i dalje bilo u životnoj opasnosti jer se nagutalo vode, a prijatelji su ga polegli na tlo i pokušali ga spasiti kako su znali i umjeli.

“Nismo znali točno što trebamo činiti, prvi put smo se našli u ovakvoj situaciji. No, hvala Bogu, uspjeli smo. Oživljavali smo ga, činili smo sve kako bi to malo biće ispljunulo vodu koje se nagutalo. Počelo je disati normalno, a mi smo bili neopisivo sretni. Zamotali smo ga u dekicu i zvali smo Lovačko društvo iz Vratišinca. Lovočuvar je došao u roku od pet minuta. I on je bio iznenađen i sretan u isto vrijeme, nije mogao vjerovati da sam skočio u tu muljevitu vodu i spasio to maleno biće”, rekao je Ivan.

Ovaj junački čin ima sretan završetak. Lane je potpuno zdravo i trenutačno se nalazi kod lovočuvara u Šenkovcu koji ga je zbrinuo te ga redovito hrani. Hrabri mladić nije zaboravio na nemoćno biće koje je spasio, pa i dalje zove lovočuvara i raspituje se o lanetu. Ovi mladi ljudi svojim su činom pokazali primjer svima drugima.