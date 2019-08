PODNO SLJEMENA RASTE ČUDOTVORNA INDIJANSKA BANANA, IMA MOĆNA LJEKOVITA SVOJSTVA: ‘10.000 puta je jača od kemoterapije’

Ivan je prošle godine uz druge svoje proizvode počeo izvoziti i indijansku bananu te planira proširiti svoj asortiman

Ivan Šulog 23 godine bavi se uzgojem egzotičnog voća i povrća. Najdraža mu je indijanska banana koja ima izuzetno ljekovita svojstva.

“Ona je starija od pčela, njezin cvijet koji oprašuju kukci, smrdi po pokvarenom mesu. Plodovi su kao da jedete kremu od banane, a zove se indijanska ili sirotinjska jer su to jeli Indijanci i sirotinja do prije 10, 15 godina kada je otkriveno da je i do 10 tisuća puta jača od kemoterapije”, ispričao je za RTL.hr.

Ivan tvrdi kako je kada je ugledao plodove indijanske banane ustvari mislio da se radi o mangu.

“Do ove biljke došao je posve slučajno i dok mnogi za indijansku bananu nisu ni čuli, on uzgaja već 40 različitih vrsta i to s kooperantima diljem Hrvatske. Stjecajem okolnosti čovjek je došao i donio mi je plodove.

Pedesetak vrsta egzotičnih vrsta voća i povrća

Ja sam mislio da je mango, ali ne, bila je indijanska banana za koju ja u tih 15 godina nisam ni čuo. Priča je toliko dobra da nisam tri mjeseca spavao dok nisam nabavio prve sadnice”, rekao je.

Šulog je prošle godine uz druge svoje proizvode počeo izvoziti i indijansku bananu.

“Ove godine će biti dostupne po trgovačkim centrima, a prošle godine smo počeli izvoziti tamo gdje i inače izvozim Italija, Austrija Nizozemska, Belgija i Engleska”, rekao je.

Na svom imanju uzgaja pedesetak vrsta egzotičnih vrsta voća i povrća, a planira i proširiti ponudu.

“Imamo žute lubenice, špageta tikve, goji bobice s Tibeta. Tamarind brat rogača, raste samo u Indoneziji, a bez problema bi mogao i kod nas”, otkrio je Ivan.