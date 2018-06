POČINJE NAJUZBUDLJIVIJA LJETNA PRIČA U ZAGREBU: Pustite brige niz vjetar, počinje legendarni Wind festival

Ulaz na festival je besplatan, a lagano druženje na livadi uz sport, igru i radionice pratit će glazba za koju će se od petka do nedjelje pobrinuti izvrsni bendovi i DJ-jevi

Windsurfing, SUP-anje (Stand up paddling), sportska natjecanja, radionice izrade zmajeva, razne kreativne radionice za klince, ali i one vječno mlade u duši, zanimljiva predavanja, zdrava hrana uz pratnju glazbenog programa u režiji ponajboljih muzičara i DJ-jeva u gradu… Sve to donosi sad već legendardni surferski Wind festival u organizaciji Surf kluba Tri strijele koji je ove godine proslavio veliku obljetnicu – 12 godina postojanja.

Kroz sve te godine klub je promovirao ideju zdravog duha u zdravom tijelu, brige za okoliš, sporta kao alata za osobni, ali i socijalni napredak te, ništa manje važno, chill, meditaciju i opušteno stanje uma kao pravo umijeće i stil života. Oni koji u životu teže takvim vrijednostima, nikako ne smiju propustiti ovaj uistinu poseban događaj.

Danas je Svjetski dan vjetra

Wind Festival počinje na Svjetski dan vjetra. Trajat će duže nego ikada dosad – tijekom devet dana na livadi ispred kluba Tri strijele, svi oni koji to žele, moći će prisustvovati raznim atraktivnim aktivnostima na otvorenom – od isprobavanja i tečajeva SUP-a i windsurfa te izrade zmajeva (kojih je prošle godine na nebu bilo čak 500), do radionice eko printa na tkanini, izrade šarenih visilica (kreativnih mobila), pa sve do zdrave vegetarijanske hrane i smoothieja za koje će se pobrinuti udruga Vegehop. U sklopu festivala održat će se i predavanje udruge Terra Hub Croatia o štetnosti mikroplastike i plastike u moru te eliminaciji plastičnog zla iz svakodnevnog života.

Cijelu priču pratit će glazba za koju će se od petka do nedjelje pobrinuti bendovi i DJ-jevi za najrazličitije ukuse. Petak je rezerviran za organsku glazbu chill, house i deep house žanra, dok će se u subotu jezerom Jarun širiti samo pozitivne vibracije i ljubav uz plesnu reggae/dub podlogu. Mekše ljetne tonove s izlaskom Mjeseca zamijenit će tvrđi zvučni valovi, a kulminacija muzičkog putovanja slijedi u nedjelju koja je rezervirana za ludi provod koji će publici omogućiti: Doringo, Nomad Jam, Reverse Gangbang, Robostrop & CEO, Ivan Škrabe, Rockabilly & Swing Show!

Ulaz na festival je besplatan, a lagano druženje na livadi uz glazbu, igru i radionice traje sve do subote 23. lipnja. Jedna od najočekivanijih radionica, ona izrade zmajeva, održat će se već prvog dana festivala, u petak 15. lipnja.

Edukacija i zabava

Danas se održava i radionica eko printa na majice, dok subota donosi planetarno važno predavanje Terra Huba o mikroplastici u moru. Tečajevi windsurfa i SUP-a održavat će se tijekom cijelog sljedećeg tjedna (18. do 23. lipnja), a bit će tu i još nekoliko interesantnih stvari koje mnogi dosad nisu imali prilike probati: slackline za pronalaženje ravnoteže, hoop za razigrane bokove, frizbi za ljubitelje letećih tanjura i rugby za žilavije i one koji to žele postati.

Detaljan program Wind festivala provjerite OVDJE.

Evo kako festival kojeg su već prozvali novim Woodstockom izgledao lani:

Radionica izrade zmajeva:

