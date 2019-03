Pitali smo ljude koje im stvari olakšavaju život. Imamo nekoliko stvarno superspravica

Život je ponekad težak, ali, na svu sreću, postoje superspravice koje ga čine ljepšim i lakšim

Ponekad je u životu svima nama potrebna mala pomoć pri obavljanju raznih poslovnih obaveza, u trenucima opuštanja i zabave, kao i u održavanju životnog prostora. Pogledajte oko sebe, koliko #superspravica svakodnevno koristite – za pripremu jela, održavanje kondicije i ljepote, za opuštanje? Vjerujemo mnogo. No, neke superspravice su uistinu životno važne. Zato smo napravili malu anketu među muškarcima i ženama kako bismo otkrili što im to pomaže (i podiže), koje su to njihove superspravice bez kojih ne mogu niti jedan dan.

Marija (27), učiteljica

“Ako moram izabrati samo jednu svoju superspravicu, tada je to definitivno moj ružičasti gadget za čišćenje lica. Koristim ga svaki dan. Prvo s njime provjerim hidratacijski nivo kože, a potom masiram lice i vrat. Bez njega ne mogu zamisliti jutro ni večer. Kada bolje promislim, ne mogu ni bez uvijača za trepavice, pegle za kosu, UV lampe za trajnu manikuru… Imam ja mnogo #superspravica na popisu.”

Ines (40), PR stručnjakinja

“Evo, moje top liste #superspravica po redoslijedu neprocjenjivosti. Definitivno svaki dan koristim blender za pripremu ukusnih smoothieja, štapni mikser za pripremu kremastih juha i umaka, dok je mikser moj vikend-pomagač jer obožavam raditi kolače. Kad se poželim finog tosta (a to je vrlo često!) tu je i toster koji je uvijek spreman za upotrebu. Kada malo bolje promislim, život ne mogu zamisliti ni bez druženja sa svojim najdražim usisavačem. Joj, moram kupiti vrećice za njega!”

Romana (38), kozmetičarka

“Tip sam koji većinu vremena provodi izvan kuće. Zato neće biti veliko iznenađenje što mi je najvažnija superspravica bicikl. Mnogo,mnogo sati sam provela i provest ću na njemu jer mi ta aktivnost uistinu poboljšava život – kondiciju, raspoloženje i izgled. Imam još jednu #superspravicu, a riječ je o gumici za čišćenje cipela. Naime, velika sam obožavateljica cipela od brušene kože.

Matija (22), student

“Superspravice koje me uistinu vesele su igraće konzole. Mislim da dan ne bi preživio ni bez slušalica. E, da, potpuno sam opsjednut i svojim koracima, pa mi je pedometar na satu i jedini nakit koji nosim.”

Janko (34), taksist

“Nedavno mi je cura održala lekciju oko raspodjele kućanskih poslova, pa sam, eto, natjeran da preuzmem usisavanje i pranje prozora. Mislim da sam dobro prošao. Barem po pitanju pranja prozora. Pa koliko se često moraju prati? Nekoliko puta godišnje? Cura je nedavno kupila usisavač za pranje prozora. To mi je #superspravica.”

Iva (18), maturantica

“Naravno da imam brdo #superspravica, ali dvije su mi vrlo važne. Jedna je privjesak sa silikonskom, sklopivom posudicom za vodu za mog maltezera Bibija te vrećice za one stvari. Druga je, zapravo, vrlo vrlo praktična: sklopiva četkica za zube posebno dizajnirana za osobe, poput mene, koje nose aparatić za zube.”