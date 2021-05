PIJANA ŽENA MU UPALA U SOBU I POČELA GA ORALNO ZADOVOLJAVATI: Kad je shvatio da to nije njegova žena, izbio je teški skandal

Marie Le-Mar, 38-godišnjakinja iz Engleske, osuđena je na tri i pol godine zatvora nakon što se ušuljala u dom nepoznatog i oženjenog muškarca te mu pružila oralni seks dok je spavao, piše Mirror.

Žena je bila toliko pijana da je pala s kreveta nakon što se popela na uspavanog muškarca, a on se šokirao kada je shvatio da se ne radi o njegovoj supruzi, stoji u dokumentima sa suda.

Pijana Le-Mar je skinula odjeću i ušla u muškarčevu sobu nekoliko dana prije nego što je počeo prvi lockdown prošle godine. Stariji muškarac spavao je odvojeno od supruge zbog njegovog hrkanja, a probudio se tako što mu je žena u mrklom mraku pružala oralni seks.

“Greškom je pomislio da se radi o njegovoj ženi. Optuženica ga je pokušala povući na sebe kako bi se seksali, ali onda je pala s kreveta. Tada je on shvatio da se ne radi o njegovoj ženi. Upalio je svjetlo i shvatio da se radi o pijanoj i goloj strankinji”, istaknuo je tužitelj John Farmer.

Žrtva je rekla supruzi što se dogodilo, a ona je odmah pozvala policiju. Dok su čekali dolazak službenika, Le-Mar je drugoj ženi prijetila nokautiranjem. Opirala se uhićenju i udarila policajca nogom u prsa.

