PENISI SU SVE MANJI, A GENITALIJE NEPRAVILNE! Uočene velike promjene na ljudskom tijelu; za sve je krivo – zagađenje?

Penisi se smanjuju i genitalije općenito postaju nepravilno oblikovane – zbog zagađenja, upozorila je znanstvenica specijalizirana za zaštitu okoliša u svojoj novoj knjizi, koja detaljno opisuje izazove s kojima se suočava reprodukcija ljudi.

Doktorica Shanna Swan piše da se čovječanstvo suočava s “egzistencijalnom krizom” u stopama plodnosti kao rezultat ftalata, kemikalije koja se koristi u proizvodnji plastike i koja utječe na endokrini sustav, koji proizvodi hormone.

Kao rezultat ove vrste onečišćenja okoliša, sve veći broj muških beba rađa se s malim penisima, tvrdi dr. Swan. Njezina knjiga nazvana “Count Down” ispituje “kako naš suvremeni svijet prijeti broju spermatozoida, mijenjajući reproduktivni razvoj muškaraca i žena te narušavajući budućnost ljudske rase”.

Istraživanje dr. Swan započelo je ispitivanjem ftalatnoga sindroma, nečega što je primijećeno na štakorima, koji su pokazali da će se fetusi, kada su izloženi kemikalijama, vjerojatno roditi sa sitnijim genitalijama.

Otkrila je da su muške ljudske bebe koje su bile izložene ftalatima u maternici imale manju anogenitalnu udaljenost – nešto što je koreliralo s obujmom penisa. Kemikalija se industrijski koristi za stvaranje fleksibilnije plastike, ali dr. Swan kaže da se prenosi u igračke i hranu, a potom šteti ljudskom razvoju.

