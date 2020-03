PAZITE ŠTO JE OVAJ TIP SVOJOJ CURI NAPRAVIO ZA GODIŠNJICU: Još uvijek mu nije jasno zašto ga svi pljuju

Mali savjet – ako spremate romantičnu večeru svom partneru, pokušajte ne staviti u nju jedinu namirnisu koju on ili ona ne voli

Subreddit “AITA” (Am I The Asshole) uglavnom služi ljudima da traže mišljenje nepoznatih ljudi o nekim svojim potezima. Često se tu dogode neke konstruktivne rasprave, često bude intrigantnih pitanja, no neki ljudi zbog svojih pitanja postaju planetarno poznati. Srećom pa se pitanja postavljaju anonimno.

Tako je i ovaj mladić zamolio mišljenje Redittovaca o onome što je napravio svojoj djevojci za godišnjicu veze.

Sve je počelo tako što je odlučio skuhati joj posebnu večeru. Našao je recept koji je zvučao savršeno, ali jedna stvar je bila problematična. Naime, u to su jelo trebale ići gljive, a njegova djevojka ih ne jede.

“Ona nije izbirljiva što se tiče hrane, ali gljive su jedina stvar koju ne jede. Svaki put ih makne s pizze ili bilo kojeg drugog jela”, kaže mladić. No, on je odlučio da ne želi mijenjati recept pa je gljive skroz usitnio u sjeckalici vjerujući kako njegova djevojka neće ni znati da jede gljive.

No, djevojka je, čim je sjela za stol, u jelu vidjela komadiće gljiva. On ju je uvjeravao da neka samo kuša te da ih neće ni primijetiti. “Najgore je to što nije htjela ni kušati. Ja sam se toliko namučio, a gljive se ni ne vide. Ona se jako uzrujala i otišla od stola, a kad sam pošao za njom vikala je na mene da me nije briga za nju čak ni na našu godišnjicu. Sad mi više ni ne odgovara na poruke. Jesam li šupak što sam se potrudio napraviti posebnu večeru koju ona nije ni htjela kušati”, pitao je Redittovce.

E, sad, mladić je vjerojatno očekivao da će oni u velikom broju stati na njegovu stranu, ali, to se nije dogodilo.

“Skuhao si nešto za što si znao da ona ne voli. To nije romantična gesta kakvom je pokušavaš prikazati. Pokušavaš je prisiliti na nešto što ona ne želi”, napisao mu je netko.

“Ako si znao da mrzi gljive zašto si ih stavio u jelo koje je kao neka romantična gesta? Ovo mi sve smrdi na egocentričnost, uopće je ne krivim”, napisao je drugi.

“Tvoja bahatost je gora čak i od gljiva u jelu. Dakle čudiš se što joj se nije svidjelo jelo za koje si znao da joj se neće svidjeti?, napisao je treći.

Nakon što je vidio da su komentari gotovo svi usmjereni protiv njega, mladić se opet javio i u sebi svojstvenom tonu napisao: “Okej, ja sam šupak, samo sam htio napraviti nešto lijepo, ali kako god..”