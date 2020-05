NEVJEROJATNA PRIČA PATRICIJE (20) I NJENE UNE: ‘Nakon moje nesreće stavljala je glavu točno tu… Kao da je osjetila’

Ne, nije sve tako crno. Na Net.hr-u ćemo vam redovito donositi pozitivne vijesti iz Hrvatske i svijeta. Priče o malim i velikim herojima, solidarnosti, pomoći, ljubavi i prijateljstvu. Pozivamo sve ljude, kompanije i institucije da se uključe u našu malu akciju i pošalju nam svoje pozitivne priče na mail vijesti@portal.net.hr ili nam dojave na Facebooku. Ljudi, ne dajte se – Zajedno smo u ovome

Dvadesetogodišnja Patricija Hrastović nije dvojila ni trenutka što će napraviti nakon što joj je uginula pekinezerica Lina. Znala je da će uzeti psa iz azila, no nije se nadala kako će već na prvom odlasku u Azil Dumovec pronaći preslatko štene koje će je osvojiti na prvi pogled.

“Tražila sam štene manjeg rasta. Gospođica koja radi u Dumovcu rekla je da trenutačno imaju samo velike pse, ali da joj se čini da su to jutro zaprimili jedno štene, koje je pronađeno pored potoka. Bila sam užasno uzbuđena, imala sam osjećaj kao da je to to, a nisam ga još niti ugledala. Nakon nekoliko minuta rekli su mi da je taj maleni psić zaprimljen ujutro i da je u karanteni te ga iz tog razloga još ne mogu dati na udomljavanje, ali ja sam bila toliko uporna da su napravili iznimku.

Kada sam ugledala tu preplašenu mrvicu s bijelom točkom na nosiću kako se trese nisam razmišljala niti sekunde. Odlučila sam da je ona moja i da ne mogu otići doma, a nju ostaviti samu u tom ogromnom hladnom prostoru”, ispričala nam je Patricija koja je već idući dan došla po malenu te je odvela u svoj novi dom.

Obožava putovanja i mačke

Kaže kako je Una bila presretno i zaigrano štene koje je od prvog trenutka kada je došlo u svoj topli dom, obožavalo biti okruženo ljudima.

“Malo čudo od kilogram i pol danas ima 16 kilograma. Zaigrana je i puna energije te jako voli ljude i djecu. Stvarno je jako fleksibilna te osim što se prilagodila vrlo brzo vožnji, putovanjima s drugim psima i sl., najbolje su joj prijateljice mačke”, priča nam vlasnica.

No za razliku od prijateljica mačaka, Una obožava vodu i ne prođe niti jedan dan bez kupanja.

“Kada se Sava povuče, pliva, igra se u njoj, roni, valja se… Neopisivo koliko voli vodu. Svaka lokva je njena čak i ona puna blata. Ne može proći po cesti, a da barem ne umoči šapu u lokvu”, prepričavam nam vlasnica doživljaje sa svojom Unom.

No osim zaigranosti Una je jedan vrlo senzibilan pas.

“Imala sam prometnu nesreću prije pola godine, Una je tada imala oko pet mjeseci te je uz tu svu zaigranost u sebi po cijele dane mirno ležala pored mene i glavu stavljala točno na mjesto ozljede, kao da je osjetila”, kazala nam je vlasnica.

Svima toplo preporučuje da udome psa i za to ima izvrstan razlog.

“Prvo što mogu naučiti od psa jest kako biti zahvalni. Daju puno, a traže malo. Daju toplinu, zabavu, nježnost, razlog za smijeh, a traže samo ljubav zauzvrat”, zaključila je Patricija Hrastović.

Ispričajte nam svoju pozitivnu priču i rado ćemo je objaviti i podijeliti sa stotinama tisuća naših čitatelja. Svoje priče nam šaljite na mail vijesti@portal.net.hr ili nam jednostavno pišite na Facebooku. Zajedno smo u ovome.