PARALIZA SNA: Nastaje li radi umornog mozga ili ukazuje na paranormalne aktivnosti?

Paraliza sna ili paraliza spavanja trenutačna je nemogućnost osobe da pomiče tijelo, a potpuno je svjesna svega što se događa. Ovaj fenomen objašnjava se medicinski ali i paranormalno.

Ovakvi teški i zamimljivi snovi dolaze kada osoba tek utone u san, a rijeđe kada se probudi. Tijekom REM faze koja se naziva i paradoksalnim spavanjem, mišići tijela su uobičajeno paralizirani jer na taj način se sprječava da i fizički doživite san. Paraliza sna slična je lucidnom sanjanju i najčešće se događa u toj fazi sna ako se preskoče ne-REM faze koje bi se trebale odviti prije nje.

Paraliza sna najčešće izgleda ovako:

Probudite se iznenada noću, ali ne možete ustati niti pomicati se. Osjećate kao da vas netko ili nešto pritišće nazad za krevet. Moguć je osjećaj pritiska na prsima, gušenje, želja za vikanjem i vrištanjem ali ništa ne možete napraviti. Paraliza sna odaje dojam kao da ste potpuno budni pa je moguće da čujete i zvukove oko sebe ili vidite sjene u svojoj blizini. U jednoj sekundi strah i nervoza prestaju, nestaje i pritisak i budite se. Nakon buđenja osjećate se sasvim normalno, možete se pomicati i govoriti. Vjerojatno je da ćete se probuditi uzdihani i znojni. Ako ste ovo iskusili, ne radi se ni o čemu nadnaravnom – doživjeli ste paralizu sna.



Uzroci paralize sna

Ovaj fenomen najčešće se pojavljuje kod ljudi koji pate od narkolepsije ili poremećaja sna, no mogu se događati i kod zdravih ljudi.

Faktori koji mogu uzrokovati paralizu sna su:

utonjavanje u san ležeći na leđima

stres

poremećen ritam spavanja

kroničan umor

stresna situacija – najčešće seksualno zlostavljanje

droge i opojna sredstva

Istraživanja su pokazala kako je paralizu sna barem jednom u životu doživjelo oko 40% svjetske populacije. Oko 5% populacije osjetilo je i simptome poremećaja sa spavanjem. Najčešći uznemiravajući efekti koji su se spomenuli su vizualne halucinacije, sjene svjetlosti, ljudski ili životinjski oblici u sobi, zvuk koraka ili glasova u prostoriji. Uz to, pritisak na prsima i teškoća disanja pojavili su se kod skoro svake osobe koja je doživjela paralizu sna.

Paraliza sna se ne bi trebala događati često, a ako se događa često znači da morate promijeniti nešto u svojoj svakodnevnici. Tek 4% svjetske populacije učestalo doživljava ovaj fenomen. Skupina koja ovo češće doživljava je mlađa populacija. Fenomen može trajati do nekoliko minuta.

Znanstveni dokaz objašnjava nastanka paralize sna

Iako je uzrok paralize sna i dalje nepoznat, liječnici nagađaju zašto do toga dolazi. Važan regulator spavanja i budnosti u našem mozgu je retikularna formacija moždanog debla. Ako se ono ne isključi u pravom trenutku, može doći do paralize sna. To područje koje se priključuje leđnoj moždini može privremeno loše funkcionirati i tako izazvati halucinacije. Problemi sa spavanjem mogu potaknuti ponavljajuće epizode, koje obično prestanu u svoje vrijeme i tako ostavljaju uvjerenje da je ovaj poremećaj zapravo benigan.

“Normalno je da su mišići ‘paralizirani’ za vrijeme spavanja. U suprotnom bi svi spavajući jurili uokolo kao muhe bez glave. Isto se događa i životinjama. Tko ima psa i promatrao ga je za vrijeme dok spava mogao je uočiti periode sna kad pokušava micati šape ali se samo lagano trzaju. Problem je što nije koordinirana svijest i mehanizam koji radi na blokiranju mišića što bi značilo da oni ostaju blokirani. To može biti psihičke ali i neurološke prirode.”

Epizode paralize sna traju samo četiri do šest minuta, ali baš kao i napadi panike, mogu ostaviti snažan dojam na osobu.

Osjećaj duhovnog prisustva za vrijeme paraliziranog stanja

Osim znanstvenog objašnjenja paralize spavanja, jedno od pretpostavki je i paranormalno iskustvo, to jest napad od strane duhova za vrijeme spavanja. Duhovno istraživanje provedeno od strane Fundacije za istraživanje duhovne znanosti navodi kako je paraliza sna napad negativnih energija što je ujedno i razlog zašto ljudi doživljavaju halucinacije. Ili kako oni navode, to nisu halucinacije već uistinu duhovi koje osjećamo pomoću šestog čula.

Njihovo istraživanje je pokazalo da se ova vrsta poremećaja sna događa dok spavamo na leđima jer je u tom periodu najlakše blokirati nečiji motorički sustav. Tako smatraju da duhovna energija protječe kroz brojne sustave i organe u tijelu i stvara paralizu sna. Ovo duhovno istraživanje je pokazalo kako se svi napadi paralize spavanja uzrokovane duhovima mogu svrstati u tri kategorije od kojih svaka objašnjava određenu duhovnu energiju koja obuzima tijelo.

Paraliza sna najčešće nije nimalo opasna, no ukoliko se događa često može ukazivati na probleme koje imate u svojoj svakodnevnici. Pokušajte se opustiti i voditi zdrav način života, pa će ovakvi problemi početi nestajati sami od sebe. Ukoliko se to ne dogodi, obratite se svom liječniku kako bi saznali zašto doživljavate poremećaj sna.