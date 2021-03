Ovaj mladi par trebao bi biti upisan u najveće pehiste svih vremena. Naime, osvojili su jackpot u iznosu od 182 milijuna funti (više od 1,5 milijardu kuna) na internacionalnoj lutriji Euromillions nakon što su se tijekom izvlačenja pojavili njihovi brojevi – ali zbog epskog promašaja s uplatom ostali su kratkih rukava.

Rachel Kennedy (19) i Liam McCrohan (21) iz Hertfordshirea bili su “potpuno slomljeni” kada su shvatili da su u popularnoj igri na sreću pogodili baš sve brojeve, ali na kraju nisu osvojili ništa. Igrali su iste brojeve pet tjedana zaredom – 6, 12, 22, 29, 33, 6 i 11 – i upravo su ti brojevi izvučeni u petak.

Na Rachelinu računu par je postavio nalog za automatsku uplatu listića svaki tjedan, ali kako ona prošloga tjedna nije imala dovoljno novca na računu, uplata nije bila izvršena. Ipak, aplikacija Euromillionsa javila joj je da su njezini brojevi dobitni i ona se ponadala kako su postali milijunaši.

“Na aplikaciji je pisalo ‘pobjednička kombinacija’ i pomislila sam da smo osvojili jackpot. Pozvala sam dečka i mamu u sobu i oni isto nisu mogli vjerovati. Odlučili smo ih odmah nazvati. Okrenula sam broj misleći kako sam osvojila 182 milijuna funti, ali oni su mi rekli da imam ispravne brojeve, ali da nisam imala dovoljno novca na računu pa moj trajni nalog za uplatu listića nije mogao biti izvršen. U jednome trenutku bila sam na vrhu svijeta, a kada smo saznali što se dogodilo, Liam se uznemirio još više nego ja”, ispričala je Rachel za The Sun.

When your Mrs decides to not play the EuroMillons… and all 7 of her usual numbers come up😭😭£182M pic.twitter.com/3iXMo38wQG

— Liam M (@LiamMccrohan) March 1, 2021