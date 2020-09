PAR IZ HRVATSKE: Imaju djecu, ustaljen posao, ali i snimaju porniće: ‘Uživamo u tome. Neke scene naplaćujemo i do 3000 dolara’

Par iz Hrvatske odlučio je javno progovoriti o nečemu što čak ni njihova djeca ne znaju – uz uobičajen posao i život, snimaju pornografiju, a nerijetko mijenjaju partnere; otkrivaju zašto su se odlučili na to i kako sve drže pod kontrolom

Imaju djecu, ustaljen posao, žive naizgled uobičajenim životom, ali se ipak razlikuju od većine ljudi. Monogamija je za njih nepoznanica, pojedinačno mijenjaju partnere, a nekad imaju odnose s drugim parovima. Osim toga, snimaju pornografske filmove i tako spajaju užitak i zaradu. Ubrzo nakon kratke razrade scenarija, kamere se pale, a predigra vrlo brzo postaje igra.

“Uživamo u snimanju pornića. Uživamo. Uopće mi ne smetaju ni kamere, ni reflektori. To mi je tako dobro. Meni je to dobro”, rekao je anonimni glumac za Provjereno. On je sa svojom partnericom spojio ugodno s korisnim. Nakon snimanja kućnog seksa, u svoje su aktivnosti uključili druge pojedince i parove, a na kraju shvatili da mogu dobro zaraditi. “Ako je čovjek uporan, ustrajan i ako razumije gledatelje koji ga plaćaju za to, onda se da jako dobro zaraditi. Može se živjeti iznimno luksuznim životom”, rekao je on.

Iako su navikli na seks pred kamerama, pa čak i na razgovore o tome, shvaćaju da to ne može svatko. “Moraš biti malo cijepljen u glavi. Ne može se to opisati. To moraš biti takav. Kako objasniti da netko voli jesti čokoladu ili da netko voli voziti sportski automobil, recimo, brže nego što bi trebalo?”, dodaje i nastavlja kako su prvi film snimili sami u svoja četiri zida, ali s bitnim razlogom: “I cilj toga je bio da se dobro upoznamo i da prođemo neku barijeru jer nije to baš tako jednostavno stati pred kameru i snimiti takav jedan čin.”

Dogovaraju se o svemu

Ne smatraju se perverznjacima niti bolesnicima. Vode uobičajen život, ali uz međusobnu suglasnost mijenjaju partnere. Znaju da je to tabu u Hrvatskoj, zbog čega su odlučili govoriti o tome, ali i ostaviti svoje filmove nedostupnima domaćem tržištu, iako imaju više od milijun pregleda

“Želimo zaštititi svoju obitelj i ne ih izlagati našoj privatnosti jer to je zaista samo za nas, za naše zadovoljstvo”, rekla je glumica dok je njezin partner dodao: “Danas seks pokreće sve: jumbo plakati, TV reklame, nema što se ne prodaje s nekim prizvukom seksa. Mi uživamo u tome da imamo seksualne veze, da si ispunjavamo taj naš sex drive i to nas čini sretnima.”

Upoznali su se prije tri i pol godine na poslu. On je već neko vrijeme bio slobodan, a ona je izašla iz duge veze. Oboje su tada već bili roditelji. On joj je rekao da ne želi imati kontrolu i nekoga tko će stalno provjeravati gdje je i s kim je, a onda su shvatili da su zapravo isti. Nakon što su raspravili svoje maštarije, koje su uključivale i seks s drugim osobama, krenuli su u realizaciju. U početku su to bili pojedinačni izleti s drugim partnerima, naravno uz dopuštenje druge strane.

“Meni varanje nikad nije bila opcija. Uvijek mi je to predstavljalo veliki psihološki teret da bih se uopće upuštala u tako nešto. Međutim, s druge strane isto mi apsolutna monogamija nije sama po sebi prirodna”, rekla je anonimna glumica, koja je promijenila tridesetak partnera, jer je, kaže, “lakše naći muškarca koji bi pristao na takvo nešto nego ženu”.

Nazainteresiranost za avanturu

Za njihovo mijenjanje partnera zna i njihov najbliži krug prijatelja, ali partnere upoznaju preko društvenih mreža. “Ljudi koji su zauzetog bračnog statusa svejedno se žele upuštati u avanture bez da to njihov partner zna. Ja tu krećem s otvorenim razgovorom. S moje strane je sve otvoreno. Moj suprug zna gdje sam, s kim sam i što radim. Bilo bi odlično da i tvoja supruga to zna. Međutim, to ne nailazi uvijek na plodno tlo”, rekla je ona.

Jedan od sastavnih dijelova njihova života su i swingerske zabave, na koje odlaze jednom mjesečno. Kasnije se to razvilo u snimanje pornografskih filmova. “Ono što je prvo pravilo takvih partija, takvih druženja, je da ne moraš ništa što ne želiš. Klasični brakovi štekaju na tom području jer ispunjavaju samo formu prema zajednici – crkva, obitelj, posao, djeca. No, unutarnje nezadovoljstvo nedostaje. Mi smo zaključili da nam je potrebna osoba koja će ili nas snimati ili neka treća osoba da mi možemo snimati s njom”, rekla je glumica.

Iako su predali eksplicitan oglas, interes je bio puno lošiji od očekivanog, ali se svejedno pojavio netko tko zadovoljava njihove kriterije. Živi sam, a stalnu partnericu nema. U životu je, kaže, spavao sa 200 žena. Poput njih živi uobičajenim životom, ima svoj privatni biznis i uživa u ovakvim druženjima. “Puno ljudi bi to željelo, ali nitko nema hrabrosti. Kad se ukaže prilika, onda snimamo prave materijale sa scenarijem, ulogama”, rekao je.

Dobar posao u krevetu

Iako su amateri, za snimanje pornofilmova pripremaju se vrlo profesionalno. Korste posebnu rasvjetu, ali nemaju scenografiju. Ponekad rade po svom scenariju, a nekad snimaju po željama, a to i naplaćuju. “Postoje neke stvari koje su tim ljudima fetiši i ne mogu ih sami sebi ispuniti i onda plate da gledaju da netko drugi to napravi. Tako da ima nekih scena koje znamo snimati i treba duga priprema i ne možemo ih snimiti bilo kad i bilo gdje. Tako da je stvarno različito. Ja bih rekao od nekih 20-25 dolara pa do 1000, 2000, 3000”, rekao je glumac.

Filmove plasiraju na specijalizirane web stranice, na kojima su kupci uglavnom iz inozemstva. Želje klijenata su razne, pa na neke i ne pristanu. Oni su uobičajeni ljudi koji imaju neuobičajen hobi i životni stil. Svi imaju djecu koja s tim nisu upoznata. Za razliku od Hrvatske, u inozemstvu ljudi koji žive ovakvim životom, bez straha od osude društva, javno govore o svemu, a nerijetko svoje partnere ili partnerice pronalaze u drugim državama. Trojac iz Hrvatske želi slobodno govoriti, kao što su slobodni pred kamerama.

“Na neki način smo si rekli da ne radimo ništa što je nehumano, ne radimo ništa što je homofobno. Nikoga ne vrijeđamo, nikome ne nanosimo štetu, ne ponižavamo nikoga”, zaključio je glumac.