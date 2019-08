PAO NA ULICI, PA OTIŠAO U BOLNICU, A ONDA – ŠOK: Na rendgenu otkrili da mu se penis pretvara u kost!

Muškarac je odbio daljnje liječenje, a stručnjaci navode kako je to rijedak fenomen koji može dovesti do erektilne disfunkcije

Jedan 63-godišnjak je otišao u bolnicu nakon što je na ulici pao na stražnjicu. Muškarac je nakon pada osjetio bol u koljenu i penisu, pa su mu liječnici Medicinskog centra za mentalno zdravlje Lincoln iz njujorške četvrti Bronx, iako nije bilo drugih simptoma, odlučili snimiti zdjelicu, kako bi utvrdili ima li kakvih prijeloma. No, umjesto prijeloma otkrili su nešto sasvim drugo. Na rendgenu mu je otkriveno da mu u penisu nastaju koštane stanice, odnosno “opsežna kalcifikacija nalik na plak duž očekivane duljine penisa.”

Šokirani muškarac je odmah napustio bolnicu, odbivši poslušati savjete liječnika ili medicinski tretman, piše Daily Mail. U izvještaju o slučaju, tim liječnika s Američkog sveučilišta u Bejrutu, na čelu s Georgesom El Hasbanijem s Američkog sveučilišta u Bejrutu, tvrde kako je okoštavanje penisa izuzetno rijetko.

Rijedak fenomen

“Okoštavanje penisa i dalje je relativno rijetko stanje koje se spominje u vrlo malom broju časopisa, s manje od 40 objavljenih izvještaja o slučajevima”, naveli su te dodali kako je to posljedica Peyronijeve bolesti, pri kojoj oštećeno unutarnje tkivo uzrokuje svijanje spolnog organa u jednu stranu. Takvo se tkivo s vremenom može pretvoriti u kost ako se kalcijeve soli nakupe na određenom području, što je obično posljedica raka, problema sa štitnjačom ili bubrežnih bolesti.

Richard Viney, urolog-kirurg iz Birminghama, nije bio uključen u studiju slučaja objavljenu u časopisu Urology Case Reports, ali je potvrdio da se radi o ekstremnoj pojavi Peyronijeve bolesti. Rekao je da je čovjekovo stanje uzrokovano stvaranjem kosti u dijelu penisa koja se zove Buckova fascija, što je u biti čvrsta unutarnja obloga uzduž penisa.

“Lako je pomisliti da se cijeli pacijentov penis kalcificira, ali to je samo vlaknasta Buckova fascija koja se nalazi odmah ispod kože. Taj bi plak bio opipljiv i tvrd na dodir. Može biti poprilično opsežan i moguće je da će s vremenom zahvatiti cijelu Buckovu fasciju, ali to je malo vjerojatno”, kaže Viney.

Prijeti mu erektilna disfunkcija

Dodaje da se pri gubitku ratsezljivosti fascije, erekcija ograničava na njenu duljinu te može doći i do savijanja cijelog organa, što posljedično vodi do erektilne disfunkcije. Naglašava kako Peyronijeva bolest napreduje do šest mjeseci i kako je jedino rješenje operacija. No, čini mu se kako je kod 63-godišnjaka bolest previše uznapredovala te da njegovoj muškosti nema spasa.

“Čitav penis neće se pretvoriti u kost, jer to uključuje samo Buckovu fasciju, pa bi u najgorem slučaju njegov penis bio samo koštani cilindar obložen dvama spužvastim korpusima i uretrom”, naglasio je Viney.

S obzirom na to da je muškarac brzo napustio bolnicu, njujorški liječnici nisu mogli otkriti uzrok tog stanja, ali savjetuju terapiju lijekovima protiv bolova, istezanje, korištenje vakumske pumpe, terapiju udarnim valovima ili operaciju.