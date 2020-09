PA VI BACAJTE SMEĆE GDJE STIGNETE: Iz ovog parka šalju nesavjesnim posjetiteljima njihovo smeće – poštom

Nakon brojnih posjetitelja koji su za sobom ostavili gomile smeća prošli vikend u Nacionalnom parku Khao Yai blizu Bangkoka, ministar okoliša Varawut Silpa-archa dosjetio se pa je smeće upakirao i vlasnicima vratio poštom.

“Pokupili smo vaše smeće i spremili u kartonsku kutiju te vam ga šaljemo kući. Ovo bi vas trebalo podučiti da više nikada nigdje ne bacate smeće”, stoji u poruci priloženoj u paketu.

Kamperi se po dolasku prijavljuju upravi NP-a pa je lako doznati njihovu točnu adresu i lokaciju njihovih šatora uz koje je ostavljen otpad. No uz kutiju smeća nesavjesni kamperi dobit će i prijavu lokalnoj policiji zbog kršenja propisa o nacionalnim parkovima, piše portal The Thaiger.

“Smeće može biti opasno za životinje poput srna ako ga pojedu i pokušaju probaviti plastični otpad koji ljudi za sobom ostave”, objašnjava Narin Pinsakul iz NP-a Khao Yai. Ministar Varawut na svojoj stranici Facebooka postavio je fotografiju praznih boca i vrećica od grickalica spremnih za slanje poštom.

