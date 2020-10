PA OVO JE SVE GORE I GORE: Nova studija otkrila sav užas na morskom dnu; ‘Izgleda poput odvodnih kanala za mikroplastiku’

Dna svjetskih mora prekirivena su s 14 milijuna tona mikroplastike, što je posljedica bacanja goleme količine smeća u oceane svake godine, objavila je australska nacionalna znanstvena agencija CSIRO.

Količina sićušnih onečišćivača 25 je puta veća u odnosu na pretpostavke proizašle iz ranijih lokalnih studija, navodi CSIRO koji svoje istraživanje naziva prvom globalnom procjenom količine mikroplastike na dnu mora.

For every foot of coastline around the world, there are 18-24 plastic shopping bags full of microplastics embedded in the ocean floor around the world, a new study estimates https://t.co/CFlNbt57QC

