OVU ŽENU SUD JE JOŠ 2017. PROGLASIO – MRTVOM: Svi dokumenti su joj nevažeći i pokušava dokazati da je živa, ali sustav je ne čuje

Njezina ‘smrt’ rezultat je dugotrajnog pravnog spora u kojemu je sudjelovala bivša zaposlenica njezine tvrtke za čišćenje

Jeanne Pouchain iz Francuske zabunom je proglašena mrtvom još 2017. godine i cijelo ovo vrijeme 58-godišnjakinja se bori za “oživljavanje”. Naime, svi su njezini službeni papiri već više od tri godine – nevažeći.

Pouchain je pojasnila da je njezina “smrt” rezultat dugotrajnog pravnog spora u kojemu je sudjelovala bivša zaposlenica njezine tvrtke za čišćenje, a koji je kulminirao nakon što ju je žalbeni sud u Lyonu proglasio mrtvom u studenome 2017. godine.

Dugo nije odgovarala na pisma

“Otišla sam posjetiti odvjetnika, koji mi je rekao da će se to brzo riješiti jer sam bila kod svoga liječnika, koji je potvrdio da sam još uvijek živa. Ali, budući da je došlo do pravne presude, to nije bilo dovoljno”, izjavila je nesretna žena za Mirror.

Godine 2004. Pouchain je bivša zaposlenica odvela na industrijski sud nakon što je dobila otkaz jer je njezina tvrtka za čišćenje izgubila važan ugovor. Zaposlenici je dosuđena odšteta u visini od 14.000 eura, koja joj nikad nije isplaćena jer se slučaj vodio protiv tvrtke, a ne protiv Pouchain osobno.

Pet godina nakon, zaposlenica je ponovno tužila bivšu šeficu, ali sud je taj slučaj odbio. Još nekoliko godina kasnije, ista je rekla sudu kako je ovoj slala pisma, ali da ona nikada na njih nije odgovorila. Sud je stoga zaključio da je Pouchain – umrla.

Beskrajno povlačenje po sudovima

Njezinu sinu i suprugu zatim je naređeno da moraju isplatiti odštetu. To je rezultiralo time da je Pouchain izbrisana iz svih službenih evidencija, a, osim toga, njezina osobna iskaznica, vozačka dozvola, bankovni račun, zdravstveno osiguranje i službeni dokumenti svih su ovih godina – nevažeći.

Pouchain je optužila bivšu zaposlenicu da je izmislila njezinu smrt kako bi dobila odštetu, dok odvjetnik zaposlenice tvrdi da je ona ta koja se pravila mrtvom ne odgovarajući na pisma kako bi izbjegla platiti dug ženi.

“Nemam dokumente, osiguranje, ne mogu koristiti račune u banci… Iako sam živa, trenutno sam ništa, nula. Moram se boriti sama, nitko to neće učiniti za mene. Nevjerojatno je to što mi se događa, baka moga supruga ima 102 godine i kaže da je svašta vidjela u životu, ali ovakvo što nikada”, zaključila je 58-godišnja Francuskinja.