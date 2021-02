OVOJ ŽENI DOGODIO SE NEVJEROJATNO RIJEDAK FENOMEN: ‘Zatrudnjela sam dok sam već bila tri tjedna trudna’

Britanka Rebecca Roberts 17. rujna prošle godine rodila je posve zdrave blizance Noaha i Rosalie. Bebe su rođene istoga dana, ali začete su u razmaku od tri tjedna, što je iznimno rijedak slučaj poznat kao superfetacija

Superfetacija je oplodnja novih jajašaca iz različitih ovarijskih ciklusa dok se u maternici već nalazi formirani fetus i do te pojave može doći u glodavaca, konja ili ovaca, ali u čovjeka vrlo, vrlo rijetko. No, to se dogodilo Britanki Rebecci Roberts iz Bristola, koja je 17. rujna prošle godine rodila posve zdrave blizance Noaha i Rosalie. Bebe su rođene istoga dana, ali začete su u razmaku od tri tjedna, piše Mirror.

Koliko je poznato, ovaj slučaj superfetacije dosad je 14. ikad zabilježen u svijetu.

‘Zatrudnjela sam dok sam bila trudna’

Rebecca nije bila iznenađena kada je saznala da ima blizance, ali ostala je šokirana kada su joj rekli da je jedan fetus tri tjedna mlađi od drugog. Ona i njezin partner saznali su za trudnoću u veljači prošle godine, prije početka pandemije koronavirusa.

“Ponudili su mi rano snimanje sa sedam tjedana. I Rhys je mogao doći na pregled jer su bolnice tada još bile otvorene. Rečeno nam je da očekujemo blizance, ali da su stvari mnogo nevjerojatnije. Bilo je posve očito da je jedan blizanac mnogo veći od drugog. Nismo tada još shvaćali što se događa i zašto je takva razlika u veličini. Nakon višestrukih pregleda, specijalist iz bolnice Bath Royal United zaključio je da sam ponovno ovulirala. Tako sam zapravo zatrudnjela dok dok sam bila trudna”, ispričala je Rebecca za Mirror.

Još više je bila šokirana kada je uguglala pojam “superfetacija” o shvatila koliko je to rijetka pojava u ljudskoj vrsti te da je dotad postojalo tek trinaest dokumentiranih slučajeva.

Neki liječnici smatrali su da s manjom bebom nešto nije u redu

Neki liječnici isprva su tvrdili da dijagnoza superfetcije nije točna, već su smatrali da s manjom bebom nešto nije u redu. Pretpostavljali su da je zaražena virusom ili da je posrijedi neki problem s kromosomom.

“Svijet nam se urušio, uopće nisam mogla uživati ti ​​u trudnoći. Bila sam jako uzrujana sve dok nam ipak nisu potvrdili da je u pitanju superfetacija”, kazala je Rebecca.

Nakon rođenja, bebe su prva dva i pol tjedna života provele odvojene. Noah je boravio u bolnici Bath, a manja beba Rosalie odvožena je na posebnu njegu u Bristol. Srećom, sve je dobro prošlo, bebe su zdrave, a Rebeccu su mediji s pravom prozvali “supermamom”.