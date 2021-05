OVO STVORENJE IMA ČAK 100 ANALNIH OTVORA: Kad se poželi razmnožavati, na svakoj stražnjici dobije – oči i mozak!

Jedna stražnjica obično je dovoljna većini životinja, osim ako ste vrsta morskog crva čije se tijelo od glave grana u desetke različitih smjerova, a svaka od tih “grana” završava – stražnjicom. No, ti crvi nisu posebni samo po tome, već im iz stražnjice mogu izrasti oči i mozak kada su spremni za razmnožavanje, piše LiveScience.

Znanstvenici su detaljno proučili ova neobična oceanska stvorenja koja nose ime Ramisyllis multicaudata i žive u vodama blizu Darwina u Australiji. Prvi su put opisali unutarnju anatomiju crva, koja je neobična kao i njihova vanjština.

News about fascinating worms -"Integrative anatomical study of the branched annelid Ramisyllis multicaudata (Annelida, Syllidae)" – our new paper with @G_Ponz @chris_glasby Patrick Beckers, @HammelJorg @rannypribeiro & @MTAguado

Naime, Ramisyllis multicaudata je segmentirani crv iz obitelji Syllidae u kojoj postoji oko tisuću opisanih vrsta, no samo dvije od njih su zapravo velika, razgranata tijela – R. multicaudata i dubokomorski crv Syllis ramosa.

Razgranavanje tijela prilično je često kod biljaka i gljiva, no kod životinja je takva anatomija gotovo nečuvena, tvrde iz Australske akademije znanosti.

R. multicaudata otkrivena je 2006. godine, a imenovana 2012. Znanstvenici su tada dokumentirali “veliki broj” analnih otvora. Njihove stražnjice postaju još zanimljivije kada je crv spreman za razmnožavanje. Naime, tada im se stvaraju segmentirane jedinice zvane stoloni, koji proizvode spolne organe, ali i “jednostavnu glavu s vlastitim očima”.

“Jednom kada je stolon spreman, odvaja se od ostatka tijela i slobodno pliva dok se ne spari i umre”, stoji u studiji.

Međutim, unutrašnjost stolona, kao i unutarnja anatomija crva bila je gotovo potpuna nepoznanica. Znanstvenici su se stoga okrenuli mikroskopiji, rendgenskoj računalnoj mikrotomografiji, bojanju tkiva i kemijskim analizama kako bi identificirali organe crva i anatomske sustave te ih digitalno rekonstruirali u 3D.

Otkrili su da se u stolonima nalazi mozak i živčani sustav, s gustim prstenom živčanih završetaka koji oslobađaju serotonin, smještenim iza glave svakog stolona.

U ostatku tijela R. multicaudate krvne žile su se protezale kroz sve grane, ali znanstvenici nisu pronašli strukture slične srcima. Cirkulacijski i probavni organi dijele se i granaju, a na spoju svake nove grane stvaraju se snažni “mišićni mostovi”, zadebljale mišićne strukture koje nikad prije nisu viđene kod crva.

Analizirajući oblike mostova, znanstvenici su mogli utvrditi koje su grane starije, a koje novije.

Ramisyllis multicaudata has been included in the @WRMarineSpecies top 10 marine species from 2007-2017. Here a video of some terminal branches over the host sponge (video by @MTAguado, C. Glasby and @G_Ponz).

