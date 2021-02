OVO JE NAJUSAMLJENIJE MJESTO NA SVIJETU: Najbliže kopno je 40 km daleko, a sada je okovano snijegom i ledom

Zovu ga najusamljenijim mjestom na svijetu, no izolirani svjetionik na jezeru Superior izgleda kao da je možda i jedno od najhladnijih svjetskih lokacija, prenosi The Herald.

Američka obalna straža prošlog je tjedna otputovala do svjetionika Stannard Rock u Michiganu kako bi obavila popravak, a vratili su se s nekoliko izvanrednih fotografija ove udaljene destinacije.

