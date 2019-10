OVO JE MARTIN: Plivao je pored plutajućih leševa, napale su ga infekcije i ‘vampirska riba’: ‘To je najgora smrt u Amazoni’

Glavni akter ove priče je Slovenac Martin Strel. Ima 108 kilograma i čak pet oborenih Guinnessovih rekorda u plivanju. Preplivao je sve opasne i smrtonosne rijeke svijeta. Idući pothvat mu je plivanje oko svijeta

Postoje ljudi koji ne znaju stati i koji si svakodnevno postavljaju nove izazove i ujedno ciljeve. Jedan od njih je i 65-godišnji Slovenac Martin Strel čija je strast plivanje i to po divljim rijekama. Vjerovali ili ne, on je čak odbio preplivati Nil jer mu to nije predstavljalo izazov. Priču o ovom neobičnom Slovencu donosi RTL-ova Potraga koja se s Martinom sastala u Kostanjevici na Krki, jednom od najstarijih naselja u Sloveniji. Glavni akter ove priče ima 108 kilograma i čak pet oborenih Guinnessovih rekorda.

“Imao sam šest godina kad sam bio tu prvi puta s ocem na Krki, pao sam s mosta i dobio sam batine. Ali sam preživio i prvi put osjetio tako veliku rijeku. Bila je za mene velika rijeka. Imam pet rekorda. Možda će još koji biti. Napravio sam više nego što sam htio. Mislio sam završiti s Dunavom, ali tek sam počeo s Dunavom”, kazao je Martin za Potragu.

Prvi put je zadivio svijet s 19 godina, a preplivao je i najveću rijeku u Aziji

Svijet je ostao zadivljen Martinovim pothvatom kada je prije 19 godina preplivao cijeli Dunav, što znači da je plivao tri tisuće kilometara i da je prošao kroz deset zemalja kroz koje rijeka prolazi. Trebalo mu je 58 dana da prepliva od izvora do ušća. Martin kaže da su u tom pokušaju preplivavanja Dunava dvojica muškaraca umrla. Govori da je Dunav jako opasan u nekim dijelovima Austrije, no i u Srbiji jer ondje ima, kako ovaj Slovenac kaže, dijelova “gdje možeš izgubiti glavu”. No, govori da je imao dobru podršku. Da s Martinom nema šale svjedoči i njegov pothvat preplivavanja najveće azijske rijeke Yangtze. Tu je preplivao četiri tisuće kilometara u 51 dan.

“Ima oko dvije tisuće kemikalija unutra. Kinezi su tu rijeku uništili, Yangtze je mrtav. Ja sam obolio gore, ima parazita unutra i svašta. Jako opasno je to. Teško se to preživi. Svaki dan sam prošao preko 30-40 virova. Rekao sam sam sebi, ili ću umrijeti ili ću to preplivati, igrao sam stvarno poker ili smrt ili život. Radilo je 150 ljudi za mene svaki dan. Idi lijevo, idi desno, idi sredinom jer ako nisi dobro organiziran, glava ide. Nećeš proći”, nadodao je Martin.

Tamo je plivao pored plutajućih leševa i gotovo dva mjeseca nije izlazio iz izvora zaraze. Govori da u rijeci ima doslovno svačega pa čak i organa. “Pun si parazita jer kad je sve završilo bio sam u infekcijskoj klinici u Ljubljani. Doktorica se čudila što sam sve u sebi imao. Da nisam imao pravih doktora oko sebe, mene više ne bi bilo”, govori Martin.

Riječi hvale za Veljka Rogošića

O hrvatskoj plivačkoj legendi, Veljku Rogošiću, Martin ima samo riječi hvale. Inače, Rogošić drži svjetski rekord u neprekidnom plivanju. Rogošić je sa 67 godina preplivao od Sicilije do afričkog rta Bon u roku od 50 sati i 26 minuta…neprekidno je plivao. Martin smatra da je Rogošić velik i dobar plivač te “svjetska klasa”.

“Veljko Rogošić je bio jako dobar čovjek za mene. Otvorio mi je vrata u svijet i puno pomogao u početku. Da njega nije bilo, danas vjerojatno ne bi ja bio ovdje”, rekao je Martin.

Pothvat života bila mu je Amazona koju je preplivao u 66 dana

Godine 2007. Martin je imao pothvat života kada je odlučio preplivati Amazonu. Dužina rijeke iznosi 5.286 kilometara, a 65-godišnjak ju je preplivao za 66 dana. Za usporedbu, Martinovo preplivavanje Amazone bilo je kao da sada netko iz Zagreba ide plivati prema Afganistanu. Slovenac kaže da je Amazona velika kao more te da u rijeci ima svašta pa čak i potonulih brodova. Iako je počeo halucinirati od infekcija koje su mu napale kožu, krv i mozak, Martin je plivao dalje. No, nije plivao sam jer su oko njega bile amazonske beštije poput krokodila, pirana, malog kandirua…

“Imaš krokodile, imaš kajmane, imaš aligatore. Pirane su mi par puta otvorile leđa. Možeš plivat s njima, pirane su odlične, prijazne, ali ne smiješ im dati malo krvi jer imaš vatre. Jedna minuta i gotov si. Ja sam bio pripremljen za pirane. Imao sam puno krvi i kad sam osjetio vatru na leđima, bacao sam krv na drugu stranu da bi one otišle na drugu stranu. Nisu samo pirane u Amazoni. Najgora na svijetu je mali kandiru. On ide preko 50, 60 kilometara na sat i jako je agresivan na urin, nemojte piškit u Amazoni, naročito žene. To je najgora smrt u Amazoni, jer ide ravno unutra. Ona se vrti, dođe do krvi i ti padneš u nesvijest i to nije dobro”, rekao je Martin.

Kad pliva popije dvije boce vina svaki dan

Martin kaže da pije vino svaki dan te se kapljici uvijek vraća. Tvrdi da popije dvije litre vina svaki dan dok pliva. Upravo mu je vino pomoglo da se za Potragu podsjeti jedne sitnice otprije 17 godina koju je skoro zaboravio spomenuti. Riječ je o rijeci Mississipi koja je dugačka 3.797 kilometara te ju je preplivao u 68 dana. Kada je Amerikancima rekao o svojoj ideji oni su rekli da nema šanse da to može učiniti jer tako nešto bi mogao samo Superman. Zbog toga su NASU angažirali za nadzor Martinova plivanja.

“Oni su imali veliki zaslon i preko satelita su me pratili. Sjedili su u kancelariji i mene gledali kako plivam i gdje sam završio i gdje sam opet počeo. Pratili su me jer su ljudi rekli da čovjek to ne može isplivati”, objasnio je Martin.

Zbog visokog tlaka liječnik je Martinu već davno preporučio da ne pliva nego da ide u šetnje, prestane piti i krene s dijetom. Martin kaže da sada ima 108 kilograma i da će prije starta imati 114. Govori da će u prvih par tjedana izgubiti najmanje 15 kilometara.

Idući pothvat – plivanje oko svijeta

“Idući pothvat mi je plivanje oko svijeta. To je znanstveno-plivačka ekspedicija, gdje ja plivam, a preplivat ću sva mora svijeta, gdje god je more, plivam. Kroz najzagađenije rijeke, Nil, Ganga, Yangtze. Plivat ću i kroz Amazonu i Orinoco i kroz sve kanale – Suez, Bospor, English, Gibraltar, Panamski kanal. Biolozi će proučavati vodu da cijeli svijet zna šta se pije i šta se jede, kakve ribe jedemo, jer plastike ima dosta. Pa radim i s Plastic Pollution Coalition iz Los Angelesa, gdje je glavni promotor Leonardo di Caprio. Čuo sam da bi i on bio na startu sa mnom, a plivat će i moj susjed i prijatelj Michael Phelps. Moja želja da na startu budemo zajedno ja, Phelps i Leonardo di Caprio”, ispričao je Martin za Potragu.

Martin kaže da će putem svratiti i do Brijuna, Splita i Dubrovnika. Za svoj pothvat Martin će trebati pomoć Richarda Bransona koji namjerava ljude voditi u svemir.