OVO BI MOGLO OTKRITI TAJNE SUNČEVOG SUSTAVA: Sonda skupila materijale s dalekog asteroida i vraća se na Zemlju

NASA-ina sonda poslana radi prikupljanja uzoraka s asteroida riješila je svoje tehničke poteškoće i vraća se na Zemlju. Letjelica Osiris-Rex sletjela je na asteroid Bennu, stotinama milijuna milja od Zemlje, te je uz pomoć robotske ruke podignula oblak krhotina i prikupila kamenje, javlja Independent.

Sonda je prikupila toliko velik uzorak da je jedna stijena blokirala vrata spremnika, a uzorci su ispali natrag u svemir. NASA je od tada riješila problem, zapečativši sondu i postavila plan za njezin povratak na Zemlju.

‘ISPISALI SMO POVIJEST!’ Američka sonda uspješno dotaknula asteroid. A sve se događalo čak 330 milijuna kilometara daleko u svemiru…

Svemirska agencija poslala je naredbe za odvajanje dva mehanička dijela robotske ruke. Prvo je presječena cijev u kojoj se nalazio dušik, a zatim je odvojena glava skupljača od same ruke, objavila je NASA.

Svemirska letjelica zatvorila je potom kapsulu za povratak uzoraka i pričvrstila svoje dvije unutarnje brave.

“Službeno sam zatvorio kapsulu za povratak uzoraka! Uzorak Bennua zapečaćen je unutra i spreman za naše putovanje natrag na Zemlju. SRC će sletjeti u pustinji Utah 24. rujna 2023. Hvala svima što ste bili dio mog putovanja ”, piše u tweetu na računu otvorenom za letjelicu.

I’ve officially closed the Sample Return Capsule! The sample of Bennu is sealed inside and ready for our voyage back to Earth. The SRC will touch down in the Utah desert on Sep. 24, 2023. Thanks, everyone, for being a part of my journey #ToBennuAndBack pic.twitter.com/z75ITNiGBf

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 29, 2020