OVO BACA U VODU SVE ŠTO SMO ZNALI O FIZICI: Upoznajte misterioznu novu tvar koja opasno krši Newtonov zakon

Ribe plivaju u jatima, insekti se roje i ptice lete u jatima. Novo istraživanje pokazalo je da, na najosnovnijoj razini, ova vrsta ponašanja skupine tvori novu vrstu aktivne materije koja se naziva – vrtložnim stanjem.

Fizički zakoni kao što je Newtonov drugi zakon gibanja – koji kaže da se s povećanjem sile koja se primjenjuje na objekt povećava i njegovo ubrzanje, a da se s povećanjem mase objekta ubrzanje smanjuje – primjenjuju se na pasivnu, neživu tvar, u rasponu od atoma do planeta.

No, velik dio materije u svijetu aktivna je tvar i kreće se pod vlastitom, usmjerenom silom, rekao je Nikolai Brilliantov, matematičar s Instituta za znanost i tehnologiju Skolkovo u Rusiji te sa Sveučilišta Leicester u Engleskoj, za Live Science.

Meet the swirlon, a new kind of matter that bends the laws of physics https://t.co/JoZxpdkr1W pic.twitter.com/zDbydVTEo4

— Live Science (@LiveScience) March 1, 2021