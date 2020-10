OVIME JE ISPISANA POVIJEST: Trud se isplatio, u australsku divljinu vraćena životinja koje nije bilo čak 3000 godina!

Nekoliko australskih skupina za zaštitu životinja, među kojima je najveća Aussie Ark, vratila je 26 predatora u 400 hektara prostrano ograđeno područje u Barrington Topsu, otprilike 3,5 sata vožnje sjeverno od Sydneya.

Tim Faulkner, predsjednik Aussie Arka, kaže da je ovime ispisana povijest i da se radi o prvom koraku u projektu koji podsjeća na povratak vukova u američki nacionalni park Yellowstone krajem prošlog stoljeća.

It’s been 3,000 years since the Tasmanian devil’s raspy shriek rang through the forests of mainland Australia. But now, thanks to a dogged reintroduction effort, 26 of these tiny terrors have returned. https://t.co/B1XDa1R7eM

Nakon 16 godina rada i mukotrpnog programa razmnožavanja i uzgoja, Faulkner kaže da je “nevjerojatno i nadrealno” da su uspjeli.

Tasmanski vragovi, teški do maksimalno osam kilograma, u divljini su preostali jedino na otoku Tasmaniji, gdje ih još ima samo oko 25 tisuća. Po tom otoku i po iznimno glasnom režanju, snažnoj čeljusti i žestini kojom ulaze u borbu, dobili su ime.

Vlasti ističu da nisu opasni za ljude i stoku, ali će se žestoko braniti ako ih se napadne te pritom mogu nanijeti teže ozljede.

I na Tasmaniji su ugrožena vrsta jer im je populaciju zadnjih desetljeća desetkovala teška zarazna bolest, a na kontinentu su ih, pretpostavlja se, istrijebili čopori dinga, australskih divljih pasa prije otprilike 3000 godina.

One of the positive side today. The Tasmanian devil's are returning back to mainland of Australia!

After 3000 years they are gonna come live back in the wild on the continent.

