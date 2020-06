OVI TIPOVI TVRDE DA IMAJU ALGORITAM ZA PROVJERU ŽENSKOG ORGAZMA: Realno, veće nebuloze nikad u životu niste pročitali

‘Šarlatanti poput ovih misle da je naša industrija laka pobjeda, brza zarada. Oni vjeruju da lako mogu unovčiti seksualnost ljudi’

Ako vam žena kaže da je doživjela orgazam, ne biste joj trebali vjerovati. Umjesto toga, trebali biste je povezati s algoritmom kako biste provjerili govori li istinu ili je tek “stara iskusnjara u fejkanju orgazama”.

Ovaj ne baš suptilan prijedlog skupine od petero muškaraca koji rade na seks tehnologiji, izazvao je brojne reakcije korisnika društvenih mreža, a mnoge od njih nisu onakve kakve su očekivali. Oni, naime, tvrde da su razvili algoritam koji može “potvrditi autentičnost ženskoga orgazma“.

Jedno nisu uzeli u obzir

Tehnologija koju je dizajnirala tvrtka “Relida Limited” navodno će pomoći proizvođačima seksualnih pomagala u stvaranju boljih igračaka nadgledajući puls žena tijekom seksa. Prema njihovoj teoriji, ubrzani otkucaji srca mogu pokazati da je žena doista postigla orgazam.

ZAŠTO BI ŽENE TREBALE GLUMITI ORGAZME: Uvijek su vam govorili da to šteti seksu, ali pazite sad ovo

Ono što nisu uzeli u obzir jest činjenica da ubrzani otkucaji srca mogu značiti brojne stvari, uključujući strah i stres. Prema dizajnerima, “dosad nema dokaza koji mogu potvrditi ženski orgazam“ i “ne postoji pouzdan način da se to može utvrditi sa sigurnošću“.

‘Aplikacija nema nikakve šanse za uspjeh’

Voditelj popularnoga brenda Lelo Stu Nugent podijelio je slike prezentacije ovoga tima entuzijasta na Twitteru i sarkastično napisao kako je navikao primati bizarne prijedloge na LinkedInu, ali da “nikad dosad nije vidio nešto toliko nečuveno poput ovoga”.

“Bio sam zapanjen”, izjavio je Nugent za HuffPost. “Morao sam napraviti neke provjere kako bih se uvjerio da nije neki prank. Kada sam otkrio da je to što oni predlažu apsolutno i bezobzirno stvarno, više bih volio da je riječ o šali.”

Prema njegovu mišljenju, ta aplikacija nema baš nikakve šanse da doživi procvat. “Zašto je ‘ženski orgazam’ napisan drugačijim fontom, kao da je kopipejstan s Wikipedije?”, pita se on. “Zašto su izmislili statistiku prema kojoj između 26 i 74 posto žena glumi orgazam? Zašto su, zaboga, u prezentaciju stavili slike puževa?”

Received a pitch presentation from a "female well being sex tech start-up" (five dudes) that can "confirm" and "validate" female orgasms, that could help my company develop better sex toys. Here are some slides, for your enjoyment/anger. pic.twitter.com/wwbk9NUDB3 — Stu Nugent (@CrookedNuts) June 9, 2020

‘Kao da razgovaram sa ravnozemljašima’

Nugent kaže kako ga osobno vrijeđa stav tih “inovatora” prema ženskom orgazmu, ali da želi dati riječ ženama i uvjeriti se što one imaju reći na tu temu. Suosnivačica tvrtke za proizvodnju seksualnih igračaka “Crave” Ti Chang također je opisala tvrdnje kreatora spornoga algoritma kao “uvredljive”.

“Pretpostavka je njihova izuma da utvrde je li žena doista doživjela orgazam, jer ne vjeruju da žene poznaju dovoljno vlastita tijela da bi to doista i znale”, rekla je Chang za HuffPost. “Oni također ne vjeruju da postoje znanstveni dokazi o ženskome orgazmu. Osjećam se kao da razgovaram sa ravnozemljašima.”

KAKO ORGAZAM OSJEĆAJU ŽENE, A KAKO MUŠKARCI? Ove bi vas škakljive razlike mogle itekako iznenaditi

Dodala je kako bi voljela pitati dizajnere algoritama zašto “pokušavaju popraviti nešto što nije pokvareno”.

“Čest pad brojnih startupova uzrokuje njihovo stvaranje rješenja za probleme koji ne postoje”, tvrdi Chang. “Ženama ne treba ovakva muška pomoć, sasvim dobro doživljavamo orgazme i bez vas! I na kraju, samo bi klinci ženino zadovoljstvo orgazma željeli ovako umanjiti.”

Žene su šokirane i bijesne

Žene na Twitteru također su imale puno toga reći o ovoj temi. “Toliko je toga pogrešnoga u ovoj prezentaciji da mi je zamalo krenula krv na nos. Na stranu sve ostalo, šokirana sam kako oni misle da je ubrzani puls zadovoljavajuća provjera ženskoga orgazma. Što ako je žena jednostavno nervozna?”, komentirala je jedna tviterašica.

There is so much wrong with that entire presentation I’m almost getting a nosebleed. Aside from literally everything else, I am baffled at how they think heart rate is the surefire way to *checks notes* “authenticate” an orgasm. What if one is just… vigorous? — Starling (@Starling7913) June 9, 2020

“Koji k…? Zašto bi uopće bilo nužno validirati ženin orgazam? Ako ona kaže da ga je doživjela, to bi trebao biti kraj rasprave. Ovo me ispunilo bijesom. Zašto ženama jednostavno ne možete vjerovati? Zašto je potrebno provjeravati njihove tvrdnje?”, još je jedan od komentara na Twitteru.

WTAF?? Why would it even be necessary to "validate" a woman's orgasm? If she says she's had an orgasm, then that should be the end of discussion. This makes me incandescent with rage. Why can't women just be believed? Why does this need validating? — 💜Isabelle Lauren💜 (@RomanticIsa) June 9, 2020

Stručnjak: ‘To su šarlatani!’

Nugent kaže da ga je također uvrijedila “srdačnost u stavu prema industriji užitka kao cjeline”.

“Šarlatanti poput ovih misle da je naša industrija laka pobjeda, brza zarada. Oni vjeruju da lako mogu unovčiti seksualnost ljudi. S ponosom mogu reći da je ogroman odaziv na moj originalni tvit dokazao da je taj stav pogrešan. Umorni smo od toga da našu seksualnost modificiraju neki idioti”, rekao je on.

Prozvana tvrtka odgovorila na kritike

Kao odgovor na kritike, tvrtka “Relida Limited” oglasila se na svojoj mrežnoj stranici. “Postoji tvit koji nas opisuje na iskrivljen, vrlo pogrešan i uvredljiv način. Zato smo odlučili sve razjasniti”, napisali su u objavi i priložili pet točaka koje dokazuju da oni ne lažu.

“Da, orgazam se može identificirati prema otkucajima srca jer postoji specifičan obrazac prilikom orgazma. Nikada nismo htjeli prodavati ovaj algoritam izravno ženama ili muškarcima. Doista, ovo je osjetljiva tema i informacija koja bi mogla stvoriti dodatni pritisak na žene. Mi samo želimo da se naš algoritam koristi kao ispitni put za tvrtke koje razvijaju nove proizvode za zadovoljstvo žena”, objasnili su.

Nedugo zatim, “Relida Limited” objavila je novi post, u kojemu je kratko napisala da je kreatorica ovoga algoritma žena koja se brine o željama i potrebama svih žena. Hm, a predstavili su se kao tim od petero muškaraca…