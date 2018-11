Ove zime ne propustite Black Friday popuste i svoj stajling osvježite bijelim, crnim i crvenim tonovima

Ove sezone modni dizajneri u fokus su stavili izuzetno moćnu kombinaciju boja koje će vladati zimskim svakodnevicama – bijelu, crnu i crvenu.

Studije su pokazale kako su najprivlačnije žene one koje nose crveno, bilo da li se radi o haljini, kaputu, bluzi ili crvenom ružu za usne, to je idealna boja za trendseterice koje vole biti primijećene. Crna boja u poslovnom svijetu izražava autoritet, a u kombinaciji za večernji izlazak naglašava luksuz, eleganciju i čini nas vitkijima. Bijela boja je definitivni must have sezone te predstavlja jednostavnost i eleganciju u svim modnim outfitima.

Ukoliko se odlučite za modnu kombinaciju samo u jednoj od navedenih boja, poigrajte se najnovijim trendovima kako biste im podarili dodatni pečat. Želite li postići maksimalan efekt, kombinirajte različite stilove – elegantnu haljinu spojite s omiljenim parom tenisica, svilenu košulju s grubim, vunenim kaputom dok omiljene štikle isfurajte uz urbane traperice.

Stoga, ove zime birajte snježno bijele, mistične crne i vatreno crvene modne kombinacije u svim varijantama, a mi smo za vas odabrali definitivne favorite sezone koje možete pronaći na Black Friday popustu.

U galeriji pogledajte što su za vas pripremili renomirani svjetski i domaći brendovi Replay, Yamamay, Calvin Klein, Furla, Carolina Herrera, Police, Sting, Liu Jo, Argentum, Zaks, Zlatarne Dodić, BMW, MINI, Palmers, Carpisa, Napapijri, Guess, Springfield, Patrizia Pepe, Gant, Reebok, UGG, Versace Jeans i Heraldi for Men and Women te pronađite inspiraciju za savršeni zimski look.

