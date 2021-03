OVAKO ZVUČI – MARS: Perseverance poslao audio zapis, poslušajte kako bruje vjetar i laseri na Crvenom planetu

NASA-in rover Perserverance uspješno je sletio na Mars 18. veljače. Otada je poslao niz fantastičnih fotografija Crvenog planeta. Njegova je misija potraga za znacima života, koja bi jednog dana mogla dovesti do toga da i ljudi ondje barem nakratko prošeću, kao kod slijetanja na Mjesec, ili da stvore novu koloniju.

POTRAGA ZA DOKAZIMA ŽIVOTA NA MARSU: S Crvenog planeta stižu nevjerojatne i zadivljujuće fotografije

No, prije koji dan, Perserverance napravio nešto što nijedan stroj poslan u svemir dosad nije uspio. Snimio je zvukove na Marsu. Prve zvukove svemira, NASA je objavila na svome posebnome profilu na Twitteru, a oni koji ne vole društvene mreže, mogu ih poslušati na SoundCloudu.

ZADIVLJUJUĆE NOVE FOTOGRAFIJE MARSA: Rover je snimio pješčane dine, visoke litice, tajanstvene stijene i savršeno slijetanje

Prva snimka nastala je otprilike 18 sati nakon slijetanja rovera na Mars, a na njoj se može čuti kako pušu vjetrovi na susjednom, pjeskovitom i stjenovitom planetu.

Things are sounding really good here. Listen to the first sounds of wind captured by my SuperCam microphone. This mic is located at the top of my mast. For this recording, my mast was still down so the sound is a bit muffled. https://t.co/0KpN30oIro

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) March 10, 2021