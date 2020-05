OVAKO IZGLEDA SLIJETANJE NA NOSAČ AVIONA IZ PERSPEKTIVE PILOTA: A sada zamislite isti manevar noću ili po nevremenu

Na Twitteru se pojavila snimka impresivnog slijetanja na nosač aviona usred mora snimljena iz kokpita.

“U slučaju da ste se zapitali kako izgleda slijetanje na nosač aviona. Zamislite isto to napraviti noću ili po lošem vremenu”, napisao je kanadski astronaut Chris Hadfield koji je objavio video.

In case you're wondering what landing on an aircraft carrier looks like. Imagine it at night in bad weather. BZ. pic.twitter.com/n56MFSiouC

— Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) May 26, 2020