Ljudi već godinama pokušavaju kuhati piletinu šamarajući je, nakon što su saznali da fizika kaže kako je to moguće. Sada je jedan youtuber to napokon postigao. Svojedobno je netko na Redditu postavio pitanje: “Ako se kinetička energija pretvori u toplinsku, koliko snažno moram pljusnuti piletinu da je skuham?”

Iako ovo očito jest glupo pitanje, ujedno je i najbolje pitanje koje je internet ikad čuo. Profesor fizike Parker Ormonde napravio je računicu i podijelio je na Facebooku.

“Formula za pretvorbu kinetičke u toplinsku energiju glasi: 1/2mv2 = mcT. Prosječna ljudska ruka teži oko 4 kg, prosječni šamar ima brzinu od 11 m/s, prosječno pile teško je 1 kg i ima specifičan toplinski kapacitet od 2720 J/kg*c. Pretpostavimo da piletina mora doseći 205Celzijevih stupnjeva kako bismo je smatrali kuhanom”, objasnio je.

S time na umu, profesor je došao do precizne brojke i na kraju zaključio: “Da biste piletinu skuhali u jednom šamaru, morali biste je ošamariti brzinom od 1665,65 m/s.”

To je prilično veliko pitanje s obzirom na to da se Zemlja okreće brzinom od oko 1600 kilometara na sat, što je čini nesposobnom da pljusne svoj put do pečenja. Postoje i drugi problemi s kuhanjem piletine jednim udarcem, kao što pokazuje ova 3D simulacija na Twitteru.

You can cook a chicken by slapping it at 3725.95 mph, an impossible task by any human means.

If you do succeed however, you will not only cook the chicken but also decimate its entire structure, causing a violent explosion.

This is a simulation of the slap using FEA. pic.twitter.com/QDjEbcuQnq

