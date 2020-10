OVAJ TIP IMA 150 DJECE, A SPERMU DONIRA – PRIRODNO: ‘Klijentica i ja imamo odnose dok njezin partner čeka ispred’

Kao da cijela stvar nije dovoljno bizarna, mnoge je iznenadila činjenica da on zapravo uopće ne naplaćuje svoju uslugu

“Imam više djece nego neki sultani”, hvali se Joe Donor (49), koji, svaki put kada čuje kucanje na svojim ulaznim vratima, otprilike zna što ga čeka.

On je biološki otac rekordnoga broja djece – njih čak 150! Naime, ovaj Britanac bavi se, kako i njegovo umjetničko ime kaže, doniranjem sperme, ali na malo drugačiji način. Ne, Joe ne donira svoju spermu u kliniku već “prirodnom” metodom.

Žene ga zatrpavaju porukama na Facebooku, a javljaju mu se i istospolni parovi koji očajnički žele dijete. Nakon što dogovore susret, klijenti dolaze u njegovu kuću u dogovorenome terminu, a zatim on jednu ženu odvodi u svoju spavaću sobu kako bi s njome imao odnose.

Klijentice imaju tri opcije

Nije je nikada prije vidio, ali to ga, kao ni činjenica da samo nekoliko metara dalje sjedi njezina partnerica, ne sprječava da se upusti u seksualni odnos. Žene koje dođu po njegovu uslugu mogu birati među trima opcijama.

Prva je djelomični snošaj, koji ne uključuje ljubljenje i nježnosti, druga je normalan seks kakav imaju parovi u vezi, a treća, najbizarnija, podrazumijeva oplođivanje bez ikakva kontakta – špricom za punjenje purice injektira se sperma u vaginu.

Joe se barem jednom godišnje testira na spolne bolesti; kaže kako mu je draže to nego da svaku klijenticu traži da donese potvrdu svojega testa. Ovaj samac iz Londona radio je djecu čak i u karanteni – oplodio je pet žena u Argentini, gdje je zapeo zbog koronavirusa, a diljem svijeta više od stotinu djece je njegovo.

Svoje usluge ne naplaćuje

“Ne bih imao ništa protiv da me netko od te djece zove ‘tata’, ali zapravo ih rijetko viđam iako nose moj DNK. Ako mi parovi pošalju sliku djeteta, to je super. Ako me blokiraju i žele potpuno zaboraviti na mene, i to je u redu”, rekao je Donor za The Sun.

Kao da cijela ova stvar nije dovoljno bizarna, mnoge je iznenadila činjenica da Joe zapravo uopće ne naplaćuje svoju uslugu. Kako kaže, čini to kako bi pomogao ljudima. Svoje “volontiranje” započeo je prije 12 godina, nakon što je shvatio da želi pomoći ljudima s problemima neplodnosti i nemogućnosti začeća.

“Neki mi predbacuju da to radim zbog ega, ali to nije točno. Veseli me da moja djeca trče okolo i čine svoje roditelje sretnima. Upoznao sam ih 50-ak, neke sam vidio kada su se rodili, neke nisam nikad”, priznao je.

Najtraumatičnije iskustvo

Tijekom svih ovih godina, Joe je, razumije se, imao i neka neugodna iskustva.

“Jedna žena nije htjela da njezin suprug zna kako ću je ja oploditi pa mu je rekla da samo želi ostvariti jednu seksualnu fantaziju – seks utroje. On je shvatio o čemu je riječ tijekom odnosa i počeo je mahati pištoljem. Jedva sam se izvukao iz te situacije i pobjegao”, prisjetio se jednoga takvog doživljaja.

Donor je putovao po Americi, Argentini, Italiji, Singapuru, Filipinima i Velikoj Britaniji donirajući svoju spermu. Ovaj 49-godišnjak zaključuje kako će to raditi dokle god bude bio u mogućnosti.