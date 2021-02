OVAJ DEČKO JOŠ NE ZNA ZA PANDEMIJU: Bio je u komi punih 10 mjeseci i pritom se čak dva puta zarazio koronavirusom

Tinejdžer koji se nedavno probudio iz desetomjesečne kome nema saznanja o pandemiji koronavirusa, unatoč tomu što je čak dva puta obolio od Covida-19.

Josepha Flavilla (19) automobil je udario dok je šetao Staffordshireom 1. ožujka prošle godine, tri tjedna prije početka prvoga britanskog zaključavanja. Proveo je mjesece u komi nakon što je pretrpio ozbiljnu ozljedu mozga, ali polako se počinje oporavljati i počeo je reagirati.

“On neće znati ništa o pandemiji jer spava već 10 mjeseci. Njegova se svijest sada poboljšava, ali mi jednostavno ne znamo što on zna. Ne znamo ni odakle bismo uopće započeli s time. Da mi je netko prije godinu dana rekao što će se nam se sve dogoditi 2020., mislim da ne bih vjerovala. Nemam pojma kako će Joseph shvatiti kroz što smo sve prošli”, rekla je njegova teta Sally Flavill Smith za Guardian.

Obitelj tinejdžera objasnila je putem videopoziva kako nije u mogućnosti osobno biti s njime zbog ograničenja uslijed koronavirusa, ali je dodala da još nisu ni pokušali objasniti Josephu razmjere pandemije.

“Kada se probudi u svojoj sobi, neće imati pojma zašto je tamo. Razgovaramo o tome telefonom i pokušavamo ga osvijestiti da doista želimo biti tamo i držati ga za ruku, ali jednostavno nismo u mogućnosti to učiniti”, kazala je teta Sally.

“Ali trudimo se da to bude što jednostavnije, zapravo nemamo vremena za ogromnu pandemiju – jednostavno se ne osjeća stvarno, zar ne? Kada konačno budemo mogli uspostaviti kontakt licem u lice s njime, to će biti prilika da mu pokušamo objasniti što se dogodilo”, dodala je.

