OVA ŽENA SE UTOPILA PRIJE 140 GODINA, A VI STE JU VJEROJATNO ‘POLJUBILI’: Učinili su to i milijuni drugih, a ni danas se ne zna tko je ona

Premda najvjerojatnije niste čuli za Nepoznatu ženu iz Seine (L’Inconnue de la Seine), postoji velika šansa da ste ju na neki način poljubili u usta, javlja portal IFL Science. Naime, koncem 1880. godine, tijelo mlade utopljenice pronađeno je u rijeci Seini u Parizu.

Iako se u to vrijeme spekuliralo da je počinila samoubojstvo, nitko zapravo ne zna što se djevojci dogodilo. No, ono najvažnije od svega jest – nitko niti dan danas ne zna tko je ona. U današnje vrijeme njezina fotografija bi bila stavljena na internet, ali prije 139 godina, dakle 1881. u Francuskoj se to radilo na drugačiji način.

Službenici su inače u nadi da će netko tako identificirati osobu, leš stavljali na prozor rashlađene prostorije pa su ljudi mogli gledati u mrtvaca kao u predmete u izlogu trgovine. Netko bi tako možda još i prepoznao osobu. I da, takvi prizori su bili iznimno popularni među ljudima i to ne samo onima čiji je član obitelji ili prijatelj nestao.

“U Parizu ne postoji niti jedan izlog koji privlači toliko pažnje”, piše u glavurama Nepoznatog Pariza iz 1883., što ide u prilog prethodnom navodu.

Odljev lica nepoznate djevojke živi stoljećima

Utopljenicu, za koju se tada smatralo da je djevojka od 16 godina, nitko nije prepoznao. Prije njezina pokopa u grobu za siromašne, patolog je napravio odljev djevojčina lica i tako je njezino lice živjelo stoljećima. Ne zna se je li patolog napravio odljev njezina lica zbog izrade posmrtne maske ili je istina ono što se priča – ljepota djevojke ga je toliko očarala da si nije mogao pomoći, prenosi IFL Science.

Iz nekog razloga maska je postala toliko popularna da je sve otišlo pomalo u bizarnost. Maske u otišle u opću prodaju dok se ljudi očigledno nisu mogli zasititi lica mrtve djevojke. Među umjetnicima i književnica nepoznata utopljenica bila je jako popularna i napisano je puno priča o Nepoznatoj ženi iz Seine. Naravno, s izmišljenim radnjama i teorijama o tome kako je ubijena ili kako se bacila u rijeku. Maska lica utopljenice postala je “must have” tog vremena u Francuskoj.

Lice nepoznate djevojke izdržalo je tako desetljećima, no 50-ih godina 20. stoljeća, proizvođač igračaka Asmind S. Laerdal iskoristio je masku kao model za plastičke lutke “Anne”.

Nepoznata utopljenica postala CPR lutka

Vlastiti sin Asminda Laerdala skoro se utopio kada je bio star dvije godine, a dr. Peter Safar je tijekom 50-ih godina smislio metodu oživljavanja koja uključuje kompresiju usta na usta i prsa (CPR). Otišao je Laerdalu kako bi ga zamolio za pomoć kako bi tome podučili što više ljudi diljem svijeta.

Proizvođač igračaka je to prihvatio pa su skupa počeli raditi na realističnoj CPR lutki. Dakle, na toj lutki je gotovo svatko jednom ili dva puta u životu pritisnuo usne dok je vježbao “usta na usta”. Ako ništa drugo, dio toga su prošli vozači jer su morali položiti ispit iz prve pomoći.

Može se reći da je utopljenica od prije gotovo 140 godina postala “najobljubljenija” osoba svih vremena. Kako piše IFL Science, procjenjuje se da su lutke i poduka ljudi iz prve pomoći spasili preko 2,5 milijuna života širom svijeta.