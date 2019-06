OTOK NA KOJEM NIKOME NIJE BITNO KOLIKO JE SATI: Sunce im ne zalazi punih 69 dana

Norveški otok Sommarøy zbog svog specifičnog položaja ljeti ima jako puno dnevnog svjetla, što kod mještana briše pojam o vremenu

Otočani sa Sommarøyja u Norveškoj privukli su pažnju na sebe jednim neobičnim zahtjevom. Naime, žele da se na njihovu otoku, smještenom zapadno od Tromsøa, ukine koncept vremena. Naime, na otoku od 18. svibnja do 26. srpnja sunce ne zalazi, što znači da dnevnog svjetla ima ravno 69 dana bez prestanka. Zbog toga su otočani došli do zaključka da ne proživljavaju vrijeme kao ostatak svijeta, piše Večernji.

“Zašto onda ne bismo radili što želimo kada želimo”, pitaju se stanovnici Sommarøya na kojem je normalno vidjeti djecu koja igraju nogomet u dva ujutro, ljude kako u četiri sata nakon ponoći boje kuću ili tinejdžere kako idu plivati. Kjell Ove Hveding, voditelj kampanje za ukidanje vremena na otoku, rekao je da vrijeme i rokovi kod ljudi potiču stres i zabrinutost.

EU ŽELI UKINUTI POMICANJE SATA: Države članice moći će odabrati samo jednu stvar

ODGOĐENO UKIDANJE POMICANJA SATA: Konačno se zna kad ćemo ih pomicati posljednji put. Što će odlučiti Hrvatska?

Bez stresa i zabrinutosti

“Mi ćemo biti bezvremenska zona i ljudi će svoje živote moći živjeti u potpunosti. Djeca bi i dalje morala ići u školu, ali ne trebamo to staviti u ladicu školskih sati ili radnog vremena. Naš je cilj puna fleksibilnost. Ako želiš kositi travnjak u četiri ujutro, samo daj”, rekao je Hveding i dodao kako bi to formaliziralo ono što se već događa. Koliko je ovaj koncept važan lokalnim stanovnicima, govori i to da su s kopnom povezani mostom ukrašenim satovima.

Nedavno je Hveding predao potpise otočana parlamentarcu Kentu Gudmundsenu kako bi raspravljali o pojedinostima plana ukidanja vremena. Slične probleme imaju i stanovnici dvaju norveških gradova, Finmarka i Nordlanda, pa su i oni pokrenuli svoje inicijativi kako bi se pridružili kampanji otočana sa Sommarøyja.