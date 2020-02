GDJE SE PROIZVODI ROBA KOJU NARUČUJEMO IZ KINE? Samo jedan grad je prodao malih artikala u vrijednosti od čak 11 milijardi dolara

Prije gotovo 40 godina osnovan je Međunarodni trgovački grad Yiwu, najveća tržnica malih artikala na svijetu, iz koje svakodnevno u svijet odlazi 1500 brodskih kontejnera punih malih proizvoda s natpisom ‘Made in China’

Proizvodi iz Kine preplavili su svijet, a osobito su popularni na ovim prostorima, što i ne čudi, jer su relativno jeftini, a u kineskim dućanim se može pronaći sve, “od igle do lokomotive”. Zbog toga se često na proizvodima može vidjeti oznaka “Made in China”, no gdje se zapravo proizvodi ta roba?

National Geographic otkriva kako se najvjerojatnije radi o gradu Yiwuu, koji se nalazi na tri sata vožnje južno od Šangaja. U tom gradu s 1,2 milijuna stanovnika, 1982. godine osnovan je Međunarodni trgovački grad Yiwu, odnosno najveća tržnica malih artikala na svijetu. Ondje se nalazi 70.000 štandova raznolike robe, koja se svakodnevno izvozi u cijeli svijet u 1500 brodskih kontejnera.

Svjetska banka je 2005. proglasila Međunarodni trgovački grad Yiwu najvećim svjetskim proizvođačem malih artikala, a taj je isti grad 2013. ostvario godišnju prodaju od 11 milijardi dolara.

To je utjecalo na vizure grada, u kojem se danas mogu pronaći džamije i bliskoistočni restorani. Naime, zamjetan je porast broja poduzetnika s Bliskog istoka koji, kao i ostali, dolaze u Yiwu ispitivati uzorke proizvoda koje kasnije kupuju na veliko.